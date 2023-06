Una raccolta firme per riportare i fuochi d'artificio a San Giovanni

A dieci giorni da San Giovanni - senza fuochi d'artificio per motivi economici e di sensibilità ecologica - Forza Italia organizza una raccolta firme per riportare lo spettacolo pirotecnico in città.

Lo ha annunciato il capogruppo azzurro Massimiliano Longo durante il consiglio comunale di lunedì 12 giugno. Un annuncio preceduto da un'interrogazione presentata dallo stesso Longo e indirizzata al sindaco Paolo Pilotto. "Se il problema è di rispetto all'ambiente e agli animali la tecnologia ha fatto passi in avanti ed esistono fuochi d'artificio con un moderato impatto ambientale - ha spiegato -. Se invece è una faccenda prettamente economica si sarebbero potuti coinvolgere sponsor o privati per la copertura delle spese. Non sono monzese, ma sono arrivato a Monza nel 1982 e i fuochi di San Giovanni sono sempre stati un evento che ha richiamato tantissime persone, in media 40mila ogni anno, diventando un evento anche di aggregazione sociale oltre che culturale, visto che ogni spettacolo era legato anche a una precisa scaletta musicale. Uno spettacolo che, dopo le sospensioni durante l'emergenza sanitaria, era molto atteso dai cittadini".

Sulla questione fuochi, sempre durante la medesima assise, è intervenuto anche il consigliere di minoranza Paolo Piffer (Civicamente). "Non mi scandalizzo se avete deciso di abolire i fuochi - ha dichiarato -. Ma non mi piace essere preso in giro: lo avete fatto per una questione economicia, oppure per una questione di sensibilità ecologica?"

Intanto nella giornata di venerdì scorso, anche Gioventù Nazionale con l'appoggio di Fratelli d'Italia aveva organizzato davanti al municipio un flash mob per protestare contro la decisione della giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto di annullare i fuochi di San Giovanni, proponendo in alternativa spettacoli sostemibili o fuochi in altre location senza disturbare gli aniumali del Parco.

Una scelta, quella di non fare lo spettacolo pirotecnico, ch era stata invece accolta con favore da Enpa e da Leidaa.