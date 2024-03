Festa di fine Ramadan all'oratorio: ecco che cosa risponde il sindaco

Il piccolo comune di Renate negli ultimi giorni è finito alla ribalta delle cronache nazionali per la festa di fine Ramandan organizzata nel cortile dell’oratorio. Una polemica che è proseguita per tutta la settimana con la politica – ma non solo – che si è schierata su due fronti.

Il sindaco Matteo Rigamonti, con una nota ufficiale, ha chiarito la vicenda. “Smentisco categoricamente ogni affermazione che coinvolga il Comune di Renate in tale vicenda. L'amministrazione comunale è totalmente estranea alla questione e non è stata né coinvolta né informata riguardo a presunte richieste di utilizzo di strutture. Inoltre, desidero ribadire con fermezza che non accettiamo assolutamente alcuna dichiarazione pretestuosa o diffamatoria nei confronti dell'amministrazione comunale. Invitiamo i responsabili dell'evento a prendersi le proprie responsabilità sulla concessione di spazi nei confronti delle loro comunità, senza cercare un terzo colpevole o responsabile nell'amministrazione comunale. Ritengo che sia fondamentale tutelare l'immagine e la reputazione del Comune di Renate, garantendo la trasparenza e la veridicità delle informazioni diffuse alla cittadinanza e ai media”.

La Lega ha subito criticato la scelta di organizzare l’evento all’interno dell’oratorio. Dure le parole di Alessandro Corbetta, capogruppo regionale del Carroccio, che ha definito “inopportuno che un luogo simbolo di aggregazione cristiana ospiti la festa di fine Ramadan”. Una posizione supportata nei giorni successivi anche dal gruppo Giovani della Lega che attraverso la coordinatrice provinciale Francesca Villa ha dichiarato: “È una decisione assurda e va contro i principi basilari che contraddistinguono questi centri di aggregazione giovanile dediti alla trasmissione dei valori della religione cristiano cattolica. Sarebbe come celebrare la Pasqua e il Natale in una moschea e credo che questo non avvenga in nessuna parte del mondo. Gli oratori non sono degli spazi privati da concedere a piacimento”.

Di tutt’altra posizione Vincenzo Di Paolo (capogruppo del centrosinistra in provincia): “Penso che la scelta dell’oratorio di Renate di ospitare una festa per la fine del Ramadan sia una scelta bella, saggia. Che paura abbiamo ad aprirci al confronto con altre fedi o altre esperienze spirituali? Questi incontri arricchiscono”.