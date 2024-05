Il Comune di Monza in aiuto dei rider: spazi di riposo e di ristoro per i lavoratori (ma non solo)

Per i rider che consegnano pasti e spesa sfrecciando lungo le strade di Monza la vita sarà un po’ meno faticosa. Così, almeno sulla carta, è quanto prevede la mozione firmata dalla consigliera Sarah Brizzolara (Pd) e che lunedì sera, durante il consiglio comunale, è stata votata all’unanimità. Un documento innovativo quello proposto dalla giovane dem che pone al centro la tutela e la dignità di questa categoria di lavoratori molto presente anche lungo le strade di Monza.

Una mozione che vede il Comune capoluogo impegnarsi per offrire garanzie e sostegno a chi ogni giorno macina in bicicletta decine di km per consegnare pranzi e cene. “Come amministrazione comunale possiamo fare la nostra parte – ha spiegato Brizzolara -. In primis possiamo creare un albo a iscrizione volontaria per mappare i rider presenti sul nostro territorio. Il passo successivo sarà poi quello, attraverso altri professionisti, di organizzare percorsi di formazione per ampliare le conoscenze, le capacità e le competenze di questi lavoratori e lavoratrici, e attivandosi con le piattaforme di delivery per mettere a disposizione dei rider spazi di ristoro e riposo dotati di servizi igienico sanitari. La strada per normare al meglio le piattaforme e questi lavori digitali, fortemente dipendenti dagli algoritmi, è ancora lunga ma credo sia importante che il Comune di Monza abbia discusso in aula di questo tema, delle sue implicazioni sociali nella nostra città e abbia avviato un percorso per trovare a umanizzare questo settore”.

Un’attenzione a questa categoria di lavoratori era già emersa nel febbraio 2023 quando l’Usb (Unione sindacale di base) di Monza aveva chiesto al Comune l’individuazione di uno spazio protetto dove i rider potessero riposare nei lunghi momenti di sosta. L’Usb aveva inviato in merito una lettera al sindaco Paolo Pilotto per chiedere un intervento e risolvere così anche il problema dei tanti rider che spesso si ritrovano, sotto la pioggia o il solleone, a sostare con la loro bicicletta in mezzo alla strada o seduti sul marciapiede.