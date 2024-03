Salta il consiglio comunale sul maxi svincolo di Monza Sant'Alessandro

Il consiglio comunale sul maxi svincolo di Sant’Alessandro è stato rinviato di quasi 30 giorni. Lo annuncia il comune di Monza che con una nota ufficiale diffusa nella serata di venerdì 15 marzo spiega che : “la presidente del consiglio comunale Cherubina Bertola ha ricevuto oggi la comunicazione dell’amministratore delegato di Milano Serravale – Milano Tangenziali, Pietro Boiardi, che conferma la disponibilità dei tecnici della Società a partecipare alla seduta di Consiglio Comunale dedicata al progetto di potenziamento dello svincolo di interconnessione tra la A4-A52 e lo svincolo di Monza Sant’Alessandro”. Ma non lunedì. Così che la prima data utile sarà il 15 aprile.

I cittadini sulle barricate

A chiedere un consiglio comunale ad hoc sul tema è statoil consigliere Paolo Piffer (Civicamente) contattato nei mesi scorsi dai cittadini e dai componenti del Comitato che da tempo si battono affinché l’opera (il cantiere durerà 415 giorni lavorativi) non venga realizzata così come prevista nel progetto. Tutta la minoranza aveva chiesto la partecipazione a quel consiglio comunale anche di un rappresentante del comitato, però rigettata dalla maggioranza. Un no netto contro quella maxi infrastruttura che impatterà violentemente sul quartiere, non solo nella fase cantieristica, ma anche dopo quando ci saranno 70 metri di strada super trafficata all’aperto che passerà proprio accanto alle scuole, alla palestra e al campo di calcio della squadra del quartiere. Ma il no è soprattutto per un progetto che, proprio come riportato nel documento inviato mesi fa dal Ministero dell’Ambiente “dall’analisi è stato possibile valutare che 125.390 persone residenti all’interno del dominio di calcolo otterranno un beneficio grazie alla realizzazione dell’opera in esame, mentre 5.600 persone saranno soggette ad un potenziale incremento del rischio inalatorio di tipo cancerogeno...”.

L'annuncio del sindaco Paolo Pilotto

Il sindaco Paolo Pilotto oltre un mese fa durante un incontro pubblico a San Rocco aveva annunciato che il Comune aveva affidato a Monza Mobilità lo studio del progetto dal quale sarebbe emerso che, a dispetto delle informazioni fornite da Serravalle, anche quei 70 metri di tunnel potevano essere realizzate al coperto (anche se i tempi di realizzazione sarebbero stati più lunghi e i costi maggiori). Ma al momento non si hanno aggiornamenti in merito alla vicenda.