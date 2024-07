La laguna monzese con solarium e giochi d'acqua (ma per adesso solo sulla carta)

Un anno fa l’annuncio: Monza avrebbe avuto la sua laguna con solarium e giochi d’acqua. Ma ad oggi di quel lido – finanziato coi fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) – c’è solo un cantiere avviato ma che, all’apparenza, sembra lontano dalla conclusione.

Il progetto riguarda la riqualificazione dell’area esterna del Centro natatorio Pia Grande di via Murri. La denuncia di un cantiere ancora fermo arriva da Italia Viva che già nei mesi scorsi aveva incalzato l’amministrazione comunale per chiedere lumi su quel progetto che – già rallentato la scorsa estate dai due nubifragi che si erano abbattuti su Monza – avrebbe dovuto concludersi per l’avvio dell’estate 2024. Ma come si evince dalle foto inviate alla redazione di MonzaToday e datate 5 luglio solarium, giochi d’acqua e laguna non sembrano così vicine.

Il progetto prevedeva la realizzazione di una laguna outdoor di circa 245 mq, l'installazione di giochi acquatici per bambini nella vasca adibita a spray park, la parziale sostituzione della pavimentazione del solarium e la demolizione e ricostruzione della zona docce outdoor. La durata dei lavori era prevista contrattualmente in 100 giorni e l’ importo lavori era stato definito contrattualmente in circa 412mila euro.

“Il cantiere è però risultato fermo per mesi, senza nessun operaio al lavoro, lasciando l’area esterna alla piscina in uno stato di totale abbandono, come più volte denunciato da noi di Italia Viva - spiega Bruno Tarallo, presidente di Italia Viva Monza -. Il 31 ottobre 2023 è stato risolto il contratto con la prima ditta assegnataria e assegnato l’appalto a una nuova azienda. Poi, il 18 gennaio, sono ricominciati di lavori”.

Lavori che avrebbero dovuto concludersi in 100 giorni ma oggi l’ex solarium e area esterna sono ancora nel pieno del cantiere. “L'assessora allo Sport Viviana Guidetti, stizzita per le nostre reiterate richieste di chiarimenti circa lo stato di abbandono certificato fotograficamente lungo il periodo gennaio 2023 – marzo 2024, e più volte denunciato sia sulle pagine social, che sulla stampa locale, indicava la fine dei lavori per il 27 aprile 2024 – incalza Tarallo -. Sindaco e assessore erano andati in visita al cantiere a marzo e trionfalmente annunciavano che ragazzi e famiglie monzesi entro quest'estate avrebbero potuto finalmente godere del refrigerio della Laguna. Ad oggi il cantiere è ancora in notevole ritardo”.

Il maltempo e la pioggia che da gennaio ad aprile si sono abbattuti sulla città hanno contribuito a rallentare i lavori, ma per Italia Viva questo ritardo è inammissibile. “Facendo un calcolo approssimativo e togliendo i giorni di pioggia effettivi Italia Viva aveva calcolato una nuova fine lavori per l’11 giugno, ma così non è stato. Ancora piogge? Eppure il capitolato d’appalto che abbiamo richiesto come accesso agli atti e che è allegato al nuovo contratto parla molto chiaro all’art. 17 che riportiamo integralmente: ‘Il termine per l'ultimazione dei lavori è pari a 100 giorni naturali consecutivi dalla data riportata nel verbale di inizio lavori. In tali giorni sono da considerarsi compresi i giorni non lavorativi corrispondenti a ferie e giorni di andamento climatico sfavorevole”. Altrimenti, come riporta il contratto, scattano le penali.