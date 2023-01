Salvini in Brianza per aprire la campagna elettorale della Lega

Sarà il ministro Matteo Salvini ad aprire la campagna elettorale della Lega in Brianza. Salvini - insieme al governatore Attilio Fontana - sarà presente nel fine settimana in Brianza. Appuntamento la sera di sabato 14 gennaio a Carate Brianza, al Polaris. All'evento parteciperanno anche i candidati brianzoli e i consiglieri regionali uscenti.

"Quelli appena trascorsi sono stati 5 anni molto complessi segnati da emergenze mai viste prima - ha commentato Andrea Villa referente provinciale della Lega e vicesindaco di Desio, annunciando l'arrivo del ministro -. Nonostante le difficoltà Regione Lombardia, grazie al lavoro della Lega e di Fontana, ha saputo rispondere in maniera forte e adeguata, basti ricordare il poderoso Piano Lombardia da 4 miliardi di euro in opere pubbliche per i comuni. Avanti con Attilio Fontana alla guida della Regione per portare a termine i progetti avviati e mantenere la Lombardia un modello di eccellenza in Italia e in Europa su sanità, lavoro, e sociale. La prossima sarà la legislatura dell’autonomia”.

I lombardi saranno chiamati alle urne il 12 e 13 febbraio.