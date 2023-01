Salvini arriva a Monza per sostenere i candidati della Lega

Matteo Salvini in trasferta a Monza per sostenere i candidati della Lega della Brianza che il 12 e 13 febbraio correranno per un posto in consiglio regionale. Il leader del Carroccio e ministro delle infrastrutture e dei trasporti sarà a Monza sabato 28 gennaio. Dalle 11 sarà al gazebo allestito in Spalto Maddalena da dove poi partirà per un giro tra le bancarelle del mercato.

Per le elezioni regionale la Lega brianzola ha scelto i suoi candidati: correranno i consiglieri regionali uscenti Alessandro Corbetta e Andrea Monti; Alessandro Flumiani, Stelio Pozzi, Laura Caldan, Laura Capra (consigliere provinciale), Valeria Di Tullio e Francesca Villa. Salvini era già venuto in Brianza lo scorso 14 gennaio quando al Polaris di Carate Brianza aveva inaugurato la campagna elettorale del Carroccio. In quell'occasione era intervenuto anche Attilio Fontana.