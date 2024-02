Il quartiere che rischia di rimanare presto senza due medici di famiglia

San Rocco rischia di rimanere senza due medici di famiglia. Circa 3 mila pazienti del popoloso quartiere nei prossimi mesi potrebbero vivere il calvario di non avere il medico di riferimento. Lo ha annunciato - ma è bene ricordare che il condizionale è d'obbligo - l'assessore al Welfare Egidio Riva rispondendo, durante il consiglio comunale di lunedì 19 febbraio, a un'interrogazione del consigliere Pietro Zonca (Pd) che chiedeva aggiornamenti in merito alla situazione dei medici di famiglia in città.

"Dopo un recente confronto con Ats ho saputo che nei prossimi mesi due medici di famiglia che esercitano a San Rocco andranno in pensione - ha spiegato -. Un medico a maggio e l'altro a luglio. Se a marzo, in occasione del bando per il reclutamento di nuovi medici di medicina generale, non ci saranno esiti positivi il quartiere San Rocco, Sant'Alessandro e Casignolo rimarranno senza due medici". L'assessore ha spiegato di essersi già mobilitato con Asst Brianza, che adesso gestisce il servizio, anche per trovare eventuali provvedimenti per tamponare il problema, come per esempio l'individuazione di locali nel grande quartiere dove attivare gli ambulatori temporanei. Riva ha precisato che prossimamente avrà un incontro con la dirigente dell'Asst. Una soluzione che, naturalmente, i residenti di San Rocco sperano di non dover ricorrere aspettando con ansia l'esito del bando di marzo con l'augurio che i due medici dimessionari del quartiere possano essere immeditamente sostituiti da quelli nuovi.

Il problema della mancanza dei medici di famiglia a Monza (ma non solo) non è una novità. Il caso più eclatante è stato quello di Sant'Albino che ha visto persino l'arrivo delle telecamere per raccontare la vicenda dei 1.500 monzesi rimasti senza medico di base.