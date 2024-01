"Lavoriamo insieme per donare alla piccolina un consiglio comunale diverso da quello che ha trovato la sua mamma"

“Facciamo uno scatto di unità e di innovazione insieme anche stimolati da questa contingenza, dalle difficoltà che Francesca, come altri, ci ha consegnato, e facciamo in modo che se un giorno la bambina di Francesca desiderasse sedersi in questi consiglio possa trovare una situazione completamente diversa da quella che ha trovato la sua mamma”. Questa la riflessione che Sarah Brizzolara, giovane consigliera comunale del Pd di Monza (oltre che componente della direzione nazionale del Partito democratico), ha inviato alla redazione di MonzaToday.

Una riflessione in merito alla vicenda, diventata un caso nazionale, dell’ormai ex consigliera dem Francesca dell’Aquila che ha rassegnato le dimissioni. Dell’Aquila, che durante la giunta Scanagatti aveva ricoperto anche il ruolo di assessore alla Cultura e all’Ambiente, è diventata mamma alla fine di settembre. Aveva chiesto al suo partito di poter seguire i lavori del consiglio e delle commissioni da remoto visto che la bambina era molto piccola , ma le è stato negato. Il regolamento prevede infatti la partecipazione in presenza e la modifica del regolamento, secondo quanto riferito dal partito a Francesca Dell’Aquila, sarebbe stato troppo lungo. Da qui la scelta della consigliera di rassegnare le dimissioni “nel rispetto della città e dei cittadini”, aveva precisato. Durante il consiglio comunale di lunedì 15 gennaio c'è stata massima solidarietà e rispetto per la scelta di Francesca Dell'Aquila. Solidarietà già dimostrata nei giorni scorsi con una nota ufficiale anche da Italia Viva.

Ma la giovane collega di aula e di partito Sarah Brizzolara, abbraccia la sua richiesta e invita all’unione per consegnare alle prossime generazioni una politica più vicina alle esigenze dei cittadini, ma anche di chi la politica la fa. “Credo che la vicenda delle dimissioni della nostra collega Francesca dell’Aquila invece che portarci a discussioni o divisioni, che essere vissuta come una occasione per attaccare, cosa che spesso poi è la ragione che allontana molti dalla politica, debba essere una occasione per unire e riflettere su un problema e provare anche trovare qualche possibile soluzione – ha spiegato -. Credo che il tema della conciliazione dei tempi e in particolare la conciliazione tra lavoro politica e scelte personali sia una grande questione politica generale. Se non vogliamo una politica dei pochi ma dei molti è un tema che ci deve ossessionare e ci deve rendere creativi e farci rischiare”.

Sarah Brizzolara ricorda le difficoltà che ancora oggi le donne devono affrontare nel mondo del lavoro ma anche, come nel caso della consigliera e neomamma, anche nel mondo della politica. “Nel caso delle donne si somma a una serie di problemi che sono strutturali nel nostro Paese e che presentano dati pesanti che mostrano di fatto una condizione di pesante disparità e di limitazione – aggiunge -. Che ha a che vedere, non con la teoria ma con la pratica delle condizioni di lavoro, delle carenze di servizi (a partire dai nidi ma più in generale degli orari dei nidi e delle scuole e della loro organizzazione) fino alla questione sociale culturale che vede scaricato ogni problema sulla donna e non condiviso in ottica di parità, un problema che è anche culturale. Ora noi dobbiamo avere presente questo tema e fare il possibile per contribuire, almeno per quel che ci spetta, a risolverlo. E certamente l’aggiornamento anche delle nostre regole è un pezzo di questo lavoro. Su questo e su altro dobbiamo provare tutti insieme ad essere innovativi, inclusivi, ad investire sul ruolo e sulla effettiva possibilità di essere coinvolti e partecipi nella nostra assemblea cittadina tenendo conto delle condizioni delle persone bel nostro tempo”.