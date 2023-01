Il comune brianzolo che cerca scrutatori, segretari e presidenti di seggio

Domenica 12 e lunedì 13 febbraio in Lombardia si vota per le elezioni regionali. I cittadini sono chiamati a scegliere il nuovo presidente di Regione e il consiglio regionale della Lombardia. E il comune di Brugherio cerca scrutatori. Ma anche segretari e presidenti di seggio. Ad annunciarlo è stato il sindaco Marco Troiano.

"In vista delle elezioni, invitiamo gli iscritti all'albo degli scrutatori e a quello dei presidenti di seggio che sono disponibili in quel weekend a svolgere questo ruolo a comunicare la disponibilità, inviando una mail a demografici@comune.brugherio.mb.it. Chiediamo ai cittadini brugheresi in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado interessati a svolgere il ruolo di segretario di seggio per le stesse elezioni, di inviare una mail allo stesso indirizzo che ho riportato qui sopra" ha spiegato, rivolgendosi ai concittadini.

"Alla stessa mail possono scrivere anche i cittadini che, anche se non iscritti all'albo degli scrutatori, si rendono disponibili per eventuali sostituzioni dell'ultimo momento di scrutatori. Grazie per la vostra disponibilità e collaborazione".