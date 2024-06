Piove in classe: gli alunni monzesi costretti a far lezione in biblioteca

Ogni volta che piove gli studenti e gli insegnanti sono obbligati ad abbandonare l’aula e trasferirsi in biblioteca o in altri locali della scuola. Succede a Monza, nella scuola elementare Munari, in via Marche. Un problema che prosegue da tempo e che i genitori hanno più volte segnalato anche in Comune e che sperano possa essere risolto in questi mesi estivi così da garantire, al rientro in classe a settembre, di poter fare lezione senza doversi trasferire.

Il problema è stato denunciato anche dal consigliere di maggioranza Sergio Visconti (lista civica Pilotto sindaco Monza Attiva e solidale) che durante il consiglio comunale di ieri sera, giovedì 13 giugno, ha denunciato il fatto. “C’è una classe dove ci sono infiltrazioni così importanti che quando piove gli alunni sono costretti a trasferirsi in biblioteca”, ha spiegato. L’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti ha spiegato che il Comune, non solo conosce il problema, ma per risolverlo sono stati già eseguiti sei interventi. Ma i problemi di infiltrazione sono molto seri e le giornate piovose delle ultime settimane non hanno permesso di intervenire in modo adeguato. “Sono necessari interventi più corposi – ha spiegato -. Interventi che ci auguriamo di poter eseguire nelle prossime settimane quando il tempo dovrebbe garantire caldo e secco adeguato per effettuarli. Così da permettere un rientro a scuola a settembre col problema superato”.

Ma questo non è l’unico problema. Nella scuola Munari da mesi non funziona l’ascensore. La colpa sarebbe dei topi che hanno seriamente danneggiato il circuito. Anche in questo caso i lavori verranno eseguiti in questi mesi estivi così da garantire, alla riapertura, il funzionamento dell’ascensore.