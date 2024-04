A Seveso 25 aprile senza corteo e intervento dell'Anpi: la minoranza scrive al prefetto

Alla vigilia del 25 Aprile a Seveso è polemica e la minoranza scrive al prefetto. Battibecco in consiglio comunale e prima la decisione dell’amministrazione, guidata dal sindaco Alessia Borroni, di eliminare dalla programmazione il corteo e l’intervento dell’Anpi. Il programma della giornata prevede alle 9.15 la deposizione e benedizione della corona d’alloro alla lapide dei Caduti presso Piazza Italia; alle 10.la messa di fronte al Monumento ai Caduti di Piazza IV Novembre, alzabandiera e deposizione corona d’alloro; poi “memorie della Resistenza”, letture e testimonianze partigiane durante la guerra civile (1943/45). La cerimonia terminerà con l’intervento del sindaco. Un programma che non è piaciuto alla minoranza e che ha scatenato la polemica in consiglio comunale. Da qui la decisione della minoranza di inviare una lettera al prefetto.

“La minoranza è stata zittita o silenziata – dichiara Giorgio Garofalo di Seveso Futura -. Tutto ciò per impedire ai consiglieri di discutere di un tema importante e di urgente attualità: la celebrazione del 25 aprile. Avremmo infatti voluto chiedere all'amministrazione il motivo che la spinge a stravolgere la manifestazione. Ma quando abbiamo tentato di avere chiarimenti è scattata la censura: ci è stata tolta la parola, ci è stato spento il microfono e abbiamo addirittura ricevuto insulti dai componenti di maggioranza”.

Alcuni cittadini presenti hanno abbandonato l’aula del consiglio comunale in segno di protesta. “Al nostro consigliere comunale Giorgio Garofalo è impedito di fare una dichiarazione di voto – si legge nella nota di Seveso Futura -. A quel punto Garofalo ha lasciato l'aula per protesta, chiedendo: ‘Vorrei fosse messo a verbale che non parteciperò alla votazione perché non mi è stato concesso di fare la dichiarazione di voto’, senza riuscire peraltro a esprimere il concetto perché il presidente ha deciso di spegnere il microfono dopo le prime parole”.

A questo punto la decisione di scrivere direttamente al prefetto Patrizia Palmisani. “Parlando del 25 aprile avremmo voluto porci in maniera propositiva nel tentativo di unire la comunità in una data molto importante – si legge ancora nel comunicato di Seveso Futura -. Ci siamo rivolti al Prefetto per la tutela dei nostri diritti di consiglieri comunali che vorrebbero partecipare: in consiglio comunale l’unico strumento che abbiamo è la parola, se questa ci viene tolta non ci rimane niente e ci chiediamo se abbia ancora senso partecipare alle sedute”.