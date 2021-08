A Seveso il centrodestra si tinge di rosa: Alessia Borroni corre per la poltrona di primo cittadino

A Seveso il centrodestra punta sulle donne. È la leghista Alessia Borroni la candidata sindaco per le prossime amministrative del 3 e 4 ottobre. Una scelta condivisa pienamente da Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e MuoviAmo Seveso.

"Ringrazio la coalizione di centrodestra per avere riposto fiducia nella mia persona e i tanti sevesini incontrati in queste ultime settimane che con le loro parole mi hanno spinto ad accettare questa sfida importante - dichiara -. Sono a disposizione dei miei concittadini per costruire un'amministrazione solida, che sia unita e capace di ascoltare, dialogare, confrontarsi e assumersi le proprie responsabilità per portare avanti con impegno e determinazione gli obiettivi condivisi".

Alessia Borroni è già al lavoro. A breve la presentazione della squadra e del programma elettorale.

"Il centrodestra a Seveso ritrova la sua coesione naturale - commentano le segreterie cittadine e provinciali di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia e della lista civica - con persone serie e preparate che vogliono impegnarsi per la propria città, portando avanti il modello di buon governo che contraddistingue la nostra azione politica alla guida della Regione Lombardia, della Provincia di Monza e Brianza oltre che di tanti comuni come ad esempio le vicine Meda, Lentate, Bovisio Masciago, Limbiate e molte altre ancora. Per la prossima amministrazione di Seveso sarà importante interloquire in maniera propositiva e costruttiva con gli altri enti e riteniamo che la squadra costruita intorno ad Alessia Borroni esprima personalità adeguate e all'altezza di amministrare la città".