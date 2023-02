Sgarbi torna a Monza, ma non per parlare di cultura

Vittorio Sgarbi torna a Monza. Questa volta non per incontri a teatro o lezioni di storia dell'arte, ma per parlare di politica. Venerdì 3 febbraio Sgarbi sarà a Monza con Maurizio Lupi per presentare la lista "Noi Moderati-Rinascimento Sgarbi".

La lista alle prossime elezioni regionali del 12 e 13 febbraio sosterrà la candidatura del presidente uscente Attilio Fontana. Alla conferenza stampa saranno presenti Maurizio Lupo (capo politico di Noi Moderati) e Vittorio Sgarbi (sottosegretario al ministero della Cultura e capolista in tre province Noi Moderati – Rinascimento Sgarbi per le elezioni in Lombardia).

Saranno inoltre presenti i candidati per la provincia di Monza e Brianza.