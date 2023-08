De Corato (FdI): "Sgombero Foa, fondamentale per la messa in sicurezza della città"

"Ringrazio gli agenti della questura di Monza per lo sgombero avvenuto questa mattina (martedì 1 agosto, ndr) al centro sociale Foa Boccaccio che era occupato da due anni e versava in situazioni pericolose. Solo il comune di Milano è 'allergico' a questi sgomberi". A parlare l'onorevole Riccardo De Corato (Fratelli d'Italia) ex vice sindaco delle giunte di centrodestra milanesi, vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera e componente della Commissione d’inchiesta alla Camera per la sicurezza e il degrado delle periferie italiane. De Corato interviene sullo sgombero dell'area occupata di via Timavo avvenuto all'alba di oggi. I poliziotti, quando sono entrati, hanno trovato solo una persona.

Lo sgombero è stato effettuato per consentire ai proprietari dello spazio occupato abusivamente dal luglio 2021 gli interventi di messa in sicurezza dello stabile: dopo i nubifragi che si sono abbattuti sulla città settimana scorsa c'erano concreti pericoli di crollo delle strutture, oltre che il rischio di contaminazione da fibre di amianto. All'alba di venerdì 28 luglio, personale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza, con il personale della Digos, avevano effettuato una ricognizione constatando il rischio di crollo delle strutture ed eseguendo l’esame preliminare ai materiali scoperchiati del tetto che dava esito positivo alla presenza di “crisotilo”, detto anche amianto bianco. Immediata la convocazione in questura del proprietario dello stabile per avviare urgentemente gli interventi di messa in sicurezza dell'area per eliminare i rischi per pubblica incolumità oltre che per gli stessi occupanti.

"Nonostante gli anarchici continuino ad attaccare le istituzioni e il governo per gli escomi e la continua lotta dello stesso all’abusivismo - prosgeue De Corato nella nota ufficiale - l’esecutivo va dritto per la propria strada. Infatti, stasera, gli anarchici e no global hanno organizzato un corteo alle ore 19.30 in piazza Castello a Monza contro lo sgombero del Boccaccio e, a loro dire, perchè 'nn abbiamo più spazio da perdere, la FOA Boccaccio non si tocca'. Il governo Meloni, e lo ribadisco, sin dal primo momento del suo insediamento ha iniziato un’opera di sicurezza, pulizia e protezione in tutta la Nazione, iniziando dallo sgombero e dalla rimozione di tutte le situazioni di abusivismo e illegalità. Queste operazioni sono uno dei punti fondamentali per la messa in sicurezza delle nostre città".