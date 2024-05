Contro le aggressioni sui mezzi pubblici (forse) a Monza arriveranno gli agenti sugli autobus

Se ne parla ormai da tempo: per cercare di arginare il problema delle aggressioni fisiche e verbali sui mezzi pubblici servono presidi da parte delle forze dell’ordine. La questione è finita anche sui banchi del consiglio comunale. Durante l’assise di lunedì 27 maggio la consigliera di minoranza Désiré Merlini (Gruppo Misto) ha avanzato una proposta che è stata accolta con interesse dall’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia. Merlini ha chiesto la possibilità di far salire sui pullman gli agenti della polizia locale, ma anche i militari dell’esercito. Non un presidio fisso, ma la presenza di “divise” durante diversi momenti della giornata e su diverse linee, confrontandosi prima con gli autisti che ben conoscono la situazione e possono quindi indicare le corse più a rischio.

“Il problema è stato sollevato proprio da un autista, dal monzese Salvatore Russo - ha spiegato Merlini -. Proprio pochi giorni fa a Monza un conducente è stato aggredito”. L’uomo, come raccontato da MonzaToday, avrebbe tentato di aggredire il conducente con il bastone perché l’autobus era arrivato in ritardo. Fortunatamente a proteggere il conducente c’era la paratia in plexiglass.

“Gli agenti della polizia locale, magari in collaborazione con le forze dell’ordine, potrebbero coprire il 10% delle corse urbane - ha aggiunto la consigliera Merlini -. Gli agenti e i militari potrebbero muoversi utilizzando i mezzi pubblici, anche solo per poche fermate”. Una sorta di deterrente contro chi non rispetta il regolamento. Una proposta che è stata accolta con interesse dall’assessore Moccia che ha annunciato di voler approfondire il problema individuando anche altre forme di intervento per garantire sicurezza ai conducenti e ai passeggeri.