Estate in sicurezza contro malamovida e baby gang: la ricetta dell'assessore Moccia

Si avvicina la fine dell’anno scolastico e il periodo delle serate (qualche volta fino a tarda notte) in strada con gli amici. Con le lamentele dei residenti che non riescono a dormire per gli schiamazzi, la musica a tutto volume e in alcuni casi anche risse. Così che alla vigilia dell’estate l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia presenta a MonzaToday il suo piano per garantire il rispetto delle regole e al tempo stesso momenti di svago per i ragazzi.

Un piano che prevede, non solo maggiore presidio del territorio con pattuglie in divisa e in borghese, ma anche un progetto educativo rivolto a quei giovanissimi che rischiano di incappare in frequentazioni che potrebbero diventare molto pericolose. “Ci sarà grande attenzione soprattutto nei confronti delle condotte particolarmente irrequiete di ragazzi e ragazzini – spiega -. L’obiettivo è scoraggiare chi va oltre il limite della cosiddetta irrequietezza. Saranno organizzati i tradizionali controlli di polizia con il costante supporto delle unità cinofile. A ciò si unirà l’attività investigativa con personale in borghese”.

Ma la novità arriva proprio quando giovani e giovanissimi vengono fermati e in caso di persone minorenni vengono convocati i genitori. “Questo momento è fondamentale e io personalmente mi metterò a disposizione per parlare con le famiglie e coi ragazzi - prosegue -. Il dialogo in questa fase è molto importante. In molti casi dietro a certe azioni ci sono gesti di emulazione”. L’attenzione sarà puntata proprio sugli adolescenti e sui preadolescenti, sempre più spesso al centro di episodi di cronaca tra risse, rapine, atti di bullismo in centro e in periferia. “Massima attenzione soprattutto sui giovanissimi che potrebbero rischiare di farsi ammaliare dal branco”.

Intanto nel Comando di via Marsala a breve arriveranno rinforzi. “Attualmente abbiamo 120 agenti: l’obiettivo è quello di riuscire a mantenere questo numero tra personale che andrà in pensione e nuovi arrivi”. Per l’estate l’assessore Moccia punta a un lavoro di collaborazione con polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza. “È aumentato il livello di armonizzazione tra polizia locale e le forze dell’ordine – conclude -. Il tutto per garantire la sicurezza e la libertà di espressione, anche nei confronti di chi esprime il dissenso più frontale nei confronti delle istituzioni”.