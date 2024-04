I cittadini non si sentono protetti: "Perché certe cose succedono solo a Monza?"

Sos sicurezza durante le partite casalinghe del Monza. Il problema degli scontri tra tifoserie avversarie torna sui banchi del consiglio comunale. Questa volta per voce del consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia) che durante l'assise di ieri sera, lunedì 22 aprile, ha raccontato i disagi e le lamentele di chi vive nei pressi dello stadio. Non solo tifosi del Monza, ma anche cittadini che pur non andando allo stadio ne subiscono poi i disagi all'uscita delle tifoserie.

Un intervento che riaccende i riflettori sulla questione ordine pubblico e sicurezza durante le partite casalinghe del Monza, all'indomani dei 18 Daspo emessi dal questore nei confronti dei tifosi del Monza per gli scontri in occasione di Monza-Napoli del 7 aprile; dopo l'esposizione domenica degli striscioni (immediatamente rimossi dalla polizia di Stato) sui quali c’era scritto “Non sei capace…. Il quartiere lo difendo a modo mio. Tanto dirai che a sbagliare sono io”; e dopo la distribuzione allo stadio domenica sera durante la partita contro l'Atalanta di volantini (anche in questo caso non firmati e non rivendicati) dove c'era scritto: "Da oggi le cose cambiano. Ci riprendiamo le nostre strade, ci riprendiamo la nostra città, perché una cosa deve essere chiara a tutti: Monza è casa nostra!”.

"In questa settimana ho parlato con i residenti della zona stadio - ha spiegato Galli -. Non si sentono sicuri di vivere in quella zona quando il Monza gioca in casa. Questa situazione perdura da tempo. Mi hanno chiesto come mai questi fatti succedono sempre e solo a Monza. Questo non vuol dire che bisogna scaricare le colpe sui tifosi. Chi ha sbagliato, naturalmente, è giusto che paghi. E ribadisco che il nostro partito è dalla parte delle forze dell'ordine". Galli ha però interrogato il sindaco Paolo Pilotto in merito a tutte le azioni di sua competenza prese per evitare che succedano episodi incresciosi come quelli accaduto dopo la partita contro il Napoli (e già in passato dopo le partite casalinghe contro il Brescia e il Genoa) quando i tifosi ospiti sono transitati proprio di fronte al bar dei tifosi del Monza e da lì è scaturito lo scontro.

"La tifoseria del Monza è una delle più corrette nel panorama della serie A - ha precisato Galli a MonzaToday -. Durante il periodo del covid si era anche distinta per aver fornito un grande aiuto alla comunità. Certo se qualche singolo individuo ha sbagliato è giusto che paghi, ma non è giusto generalizzare. La peculiarità del nostro stadio è quella di insistere in una zona molto abitata, finita la partita numerosi tifosi risiedono proprio in queste vie 'calde' nelle quali è necessario vietare assolutamente il transito alle tifoserie ospiti".

Il problema della sicurezza durante le partite casalinghe del Monza era già salito alla ribalta delle cronache in occasione del consiglio comunale dell’8 aprile quando l’ex sindaco Dario Allevi (Noi con Dario Allevi) e il capogruppo di Fratelli d’Italia Andrea Arbizzoni – entrambi grandi tifosi del Monza e abituali frequentatori dello stadio – avevano denunciato il libero transito delle tifoserie nei punti sensibili del quartiere. Anche in merito a questo problema di ordine pubblico Allevi e Arbizzoni, sostenuti da tutta la coalizione di centrodestra, avevano chiesto e ottenuto un incontro con il questore Salvatore Barilaro.