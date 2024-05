Niente corse del Besanino per 3 mesi in Brianza: due sindaci scrivono a Trenord

I sindaci di Besana Brianza e di Triuggio scrivono a Trenord. Il blocco per 3 mesi del traffico ferroviario lungo la S7 (quella del Besanino) che si ferma anche nelle stazione cittadine crea problemi e disagi ai pendolari. Dal 9 giugno all’8 settembre – come riferito dalla comunicazione ufficiale - la linea S7 Milano-Molteno-Lecco che fa spola tra Monza e Lecco non passerà. Le corse saranno sostitute da autobus tra le 2 stazioni.

Ma a poco più di una settimana dall’interruzione non sono ancora giunte precise informazioni in merito al passaggio dei mezzi sostitutivi ed Emanuele Pozzoli (sindaco di Besana Brianza) e Pietro Giovanni Cicardi (sindaco di Triuggio) chiedono Trenord maggiori informazioni e soprattutto garanzie. Lo fanno con una lettera datata martedì 28 maggio e firmata da entrambe dove – oltre a criticare le modalità di comunicazione dell’interruzione avvenuta nel pomeriggio di venerdì 24 maggio – chiedono aggiornamenti e informazioni di servizio. I pendolari, infatti, sono già sul piede di guerra. Dal 9 giugno, per tutta l’estate, chi ogni giorno utilizza il Besanino per spostarsi dalla Brianza verso Milano, sarà costretto a scegliere soluzioni diverse: o optare per l’auto, oppure affidarsi ai bus di cui, ad oggi, non sono state fornite ancora informazioni sul numero di corse e sulle fermate.

“La comunicazione pervenutaci – si legge nelle lettera che i due sindaci hanno inviato a Trenord – non chiarisce e non specifica come e con quali modalità i bus potranno sopperire alla mancanza del treno. Verranno mantenuti gli stessi orari? I bus saranno sufficienti per garantire il trasporto di tutti gli utenti? Faranno tappa in tutte le stazioni della tratta?”

Pozzoli e Cicardi temono anche possibili ritardi nella tabella di marcia dei lavori, con il timore che a settembre, con la ripresa dell’anno scolastico, l’intervento non sarà terminato.