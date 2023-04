Ecco perché Pilotto scrive al nuovo sindaco di Udine

Come lui si è trovato (quasi inaspettatamente) ad indossare la fascia tricolore. Così che oggi il sindaco di Monza Paolo Pilotto che lo scorso 26 giugno ha vinto, senza non poche sorprese, il ballottaggio contro il sindaco uscente Dario Allevi ha deciso di inviare una lettera al suo collega (neoeletto a sorpresa) Alberto De Toni che domenica è stato nominato sindaco della cittadina friulana.

Pilotto ha voluto sottolineare alcune analogie tra quanto accaduto a Monza lo scorso mese di giugno e il risultato di De Toni, riflettendo sul significato di guidare una città grazie al contributo di una coalizione allargata. “La sfida è costruire con metodo il percorso, fidarsi del contributo di ciascuno, alimentare la condivisione attraverso il confronto continuo - scrive il primo cittadino di Monza - consapevoli che governare una città in un periodo così complesso come l’attuale richiede di ampliare gli orizzonti per aprirsi alle migliori analisi, ai progetti più impegnativi, al cambiamento”. Nel formulare i migliori auguri al sindaco De Toni Pilotto auspica che questi “laboratori cittadini” possano estendersi anche ad altre città e territori per “rinsaldare le buone pratiche tra comuni” nell’individuare intuizioni utili e “soluzioni nuove capaci di uscire da schemi talvolta asfittici ripetitivi, liberando così i talenti e le energie migliori, capaci di far crescere le nostre città”.

Pilotto ha invitato il collega De Toni a Monza per condividere insieme esperienze, idee e progetti.