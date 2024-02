Il sindaco in tour nei quartieri: tra mercati, cantieri, scuole e comitati

Il sindaco incontra i cittadini. Continua il tour del sindaco Paolo Pilotto in giro per la città. Dopo aver incontrato alcune settimane fa i cittadini di San Rocco, Sant’Alessandro e Casignolo adesso è la volta di quelli di Sant’Albino, Cederna e Cantalupo.

L’appuntamento sarà per venerdì 1 marzo quando, per tutta la giornata, il primo cittadino sarà in tour per i due quartieri: la mattina alle 9.15 sarà al mercato di Cederna, dopo l’incontro con i vertici della scuola di Cederna. Nel pomeriggio il tour proseguirà alla volta della visita dell’ex biblioteca di via Zuccoli, dell’ex cotonificio e una visita a uno dei fiori all’occhiello del quartiere: l’orto “Grani di Pepe” e la casa del dopo di noi. Alle 18 trasferta a Sant’Albino dove ci sarà l’incontro al centro civico con le associazioni e con i cittadini, e alle 21 l’incontro con la cittadinanza al centro civico di Cederna-Cantalupo.