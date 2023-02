Ecco a Monza quanto guadagnano sindaco e assessori

Busta paga più pesante per Paolo Pilotto e per la sua Giunta. Come previsto dalla normativa, dopo un primo scatto già avvenuto a gennaio dell'anno scorso, nel 2023 è arrivato un ulteriore aumento dell'indennizzo del sindaco e degli altri componenti della giunta comunale.

Così che - come si legge sulla delibera - l'indennità del sindaco è di oltre 9mila euro (lorde) al mese. Per la precisione 9.256,38 euro al mese. Per il vicesindaco Egidio Longoni l’indennità è di quasi 7mila euro (sempre lorde) al mese. Indennità mensili (ancora lorde) oltre a 5mila e 500 euro al mese (esattamente 5.641,29 euro) per gli assessori Carlo Abbà, Arianna Bettin, Andreina Fumagalli, Marco Lamperti, Ambrogio Moccia e Giada Turato. Indennità dimezzata (poiché hanno mantenuto anche il loro precedente lavoro) gli assessori Viviana Guidetti ed Egidio Riva ai quali spetta un’indennità mensile (lorda) di quasi 3mila euro (esattamente 2.280,64 euro). Conti alla mano nel 2023 ogni mese le casse del comune sborseranno oltre 55mila euro per il pagamento delle indennità del sindaco e della giunta. Al presidente del consiglio comunale Cherubina Bertola per tutto il 2023 è prevista un’indennità mensile lorda di 5.641,29 euro.

Ai consiglieri comunali spetta un gettone di presenza di 74,40 euro (lordi) per ogni seduta di consiglio e per ogni commissione consiliare.