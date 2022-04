"Monza è una città senza strisce pedonali"

“Lo stato di abbandono in cui si trova la segnaletica a terra è un pericolo per l’utenza debole della strada: pedoni, ciclisti, mamme coi passeggini, anziani, ma anche per gli stessi automobilisti che non vedono le indicazioni e si ritrovano a compiere manovre rischiose per evitare possibili collisioni”. La denuncia arriva dal consigliere di MonzAttiva Carlo Abbà.

Ormai cancellate, quasi invisibili, o scrostate. In alcune zone della città i cittadini hanno chiesto più manutenzione per la segnaletica relativa agli attraversamenti pedonali e a raccogliere le istanze dei quartieri sono stati i consiglieri Carlo Abbà e Maria Chiara Pozzi. "Per ripristinarli basterebbe poco: una riverniciata" si legge nella nota di MonzAttiva. “A questo proposito, dopo che per lunghi mesi non è stato fatto nulla, nonostante le numerose lamentele, ora ci aspettiamo un intervento massiccio” dice Maria Chiara Pozzi”.

“Nella maggioranza dei casi gli attraversamenti sono al buio. Il manto stradale scolorito è sinonimo di una manutenzione a singhiozzo. Bisogna intervenire subito: attraversare un incrocio non può essere un terno al lotto. Una prima mappa l’abbiamo fornita noi. Un elenco indicativo, anche se non esaustivo. E le segnalazioni continuano ad arrivarci” ha aggiunto Abbà.

La mappa delle vie di Monza "senza" strisce

Secondo quanto denunciato da MonzAttiva gli attraversamenti pedonali che avrebbero bisogno di manutenzione si trovano in Piazza Anita Garibaldi, via Anzani, via Appiani, via Vico, via Tiepolo. E ancora viale Campania, viale Romagna, Rinascimento, Tazzoli, Stelvio, Oslavia. Criticità sono state rilevate anche in via San Gottardo, via Boccaccio, via Cantù, via Sanzio, viale Sicilia, Mauri, Prampolini e via Monte Oliveto. Di seguito la mappa.