I T-Red "nascosti" e gli autisti dei pullman multati che devono pagare le sanzioni

Sono stati posizionati a settembre e a farne le spese sono i conducenti degli autobus. Fioccano le sanzioni contro gli autisti che, senza accorgersi, passano quando il semaforo passa dal giallo al rosso lungo corso Milano e viale Brianza, dove i T-Red sono stati installati. Il problema è finito anche in consiglio comunale: il consigliere Marco Monguzzi (Fratelli d’Italia) ha presentato un’interpellanza, chiedendo un intervento. Monguzzi ha raccontato all’aula il problema raccogliendo la testimonianza del conducente Salvatore Russo.

“I cartelli che annunciano la presenza del T-Red sono ‘nascosti’ dalle foglie della piante stanno creando problemi ai conducenti - ha spiegato Russo a MonzaToday -. Molti colleghi stanno ricevendo sanzioni perché, senza neppure rendersene conto, passano quando il semafoto diventa rosso. La segnaletica verticale che indica la presenza del T-Red è coperta dai rami e dalle foglie. Peraltro il passaggio dal giallo al rosso è molto rapido e alcune volte l’autista non ha neppure il tempo di passare”. Russo spiega che la sanzione non solo è salata (“Oltre 200 euro, riferiscono i colleghi”, spiega), ma vengono anche decurtati 6 punti dalla patente.

“I colleghi hanno paura di attraversare quei tratti, così che in prossimità di quei semafori transitano a passo d’uomo. C’è il rischio infatti che per evitare la multa debbano frenare improvvisamente, mettendo in pericolo l’incolumità dei passeggeri”. Salvatore Russo spera che con la presentazione del problema in consiglio comunale si possa trovare velocemente una soluzione. “Il nostro è uno dei lavori più ricercati in Brianza. Di conducenti di mezzi pubblici non se ne trovano, neppure con i bonus che le aziende offrono. Ma se adesso c’è anche il rischio di vedersi decurtato una parte dello stipendio per dover pagare una sanzione, la situazione diventa paradossale. Una sanzione nella quale rischiamo di cadere perché la segnaletica verticale che indica il T-Red è coperto da rami e foglie”.

Infine per il conducente monzese i T-Red in viale Brianza sono inutili. “Viale Brianza, è una strada con 2 corsie - conclude -. Il limite di velocità a 50 km/h è raggiungibile molto facilmente, soprattutto dai pullman di 12 e di 18 metri. Quando sul pullman, magari nelle ore di punta, abbiamo anche 100 passeggeri, i tempi di frenata sono molto lunghi. Lavorare in queste condizioni, dove il transito in quelle vie, avviene anche oltre un centinaio di volte al giorno per linee interurbane, per le linee urbane anche di più, stare alla guida diventa ancora più stressante”.