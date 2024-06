I topi "mangiano" i circuiti elettrici: nella scuola ascensore fuori uso da mesi

A Monza, nella scuola Munari, l’ascensore è fuori uso ormai da mesi. Tanto che sabato e domenica, in occasione delle elezioni europee, è stato allestito un seggio nel locale mensa per agevolare le persone con difficoltà motoria che non avrebbero potuto raggiungere i seggi ai piani superiori.

Un guasto causato dai roditori. A spiegare il motivo è stato lo stesso assessore al Lavori pubblici Marco Lamperti che durante il consiglio comunale di giovedì, 13 giugno, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Sergio Visconti (capogruppo della lista civica Pilotto sindaco Monza attiva e solidale) ha sollevato il problema. “I genitori mi hanno detto che il problema ormai prosegue da mesi e che è stato segnalato al Comune. Ci sono stati disagi anche durante le votazioni. Non è l’unico disagio: nella scuola ci sono problemi di infiltrazioni con una classe costretta a trasferirsi in altri locali ogni volta che piove”.

Problemi già noti all’assessore Lamperti che, in merito alla vicenda dell’ascensore guasto, ha spiegato le motivazioni del danno e i tempi di sistemazione. “Ad aprile è stato effettuato un sopralluogo – ha spiegato -. Si tratta di un intervento per nulla banale. Il quadro manovra e la scheda elettronica sono stati danneggiati dai roditori. Nella scuola è stato effettuato un intervento di derattizzazione. I lavori costano 15mila euro e verranno eseguiti in tempo per la riapertura della scuola”. L’assessore Marco Lamperti ha annunciato che il 25 giugno incontrerà il Comitato genitori della scuola Munari per aggiornarli sullo stato dei lavori.