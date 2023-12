Famiglie omogenitoriali: a Monza il sindaco non trascrive all'atto di nascita il nome dei 2 genitori

Il consiglio comunale di Monza dice no alla trascrizione con entrambi i nomi dei genitori degli atti di nascita dei figli di coppie omogenitoriali. Lunedì 11 dicembre il consiglio comunale ha bocciato la mozione “Caro sindaco trascrivi” presentata da Paolo Piffer (Civicamente) che aveva abbracciato la proposta firmata +Europa e già portata in numerosi consigli comunali d’Italia. A dare voto favorevole, oltre naturalmente al capogruppo di Civicamente, anche i colleghi di LabMonza (Francesco Racioppi e Lorenzo Spedo); astenuti i dem Giulia Bonetti, Sarah Brizzolara e Lorenzo Gentile. Tutti gli altri hanno votato contro. E in consiglio comunale è “scoppiata” una protesta silenziosa con alcuni cittadini che hanno esposto cartelli contro la bocciatura della mozione.

"Sarebbe stata una tutela per i minori"

“La nostra mozione 'Caro sindaco trascrivi' che chiede ai sindaci di tutta Italia di trascrivere con entrambi i genitori gli atti di nascita di figlie e figli di coppie omogenitoriali, non è stata approvata dal consiglio comunale di Monza. Questo nonostante la maggioranza di centrosinistra a guida Pd - ha commentato Giulio Guastini, coordinatore di +Europa Monza -. Questa mozione avrebbe tutelato tanti minori che, per via della decisione del governo di bloccare le trascrizioni, oggi rischiano di finire per essere figli ‘non riconoscibili’ dai due genitori che si sono assunti la responsabilità della procreazione. Il voto contrario della maggioranza è stato argomentato affermando che la mozione sarebbe incompatibile con la normativa vigente. Questo è falso. In Italia sussiste un vuoto normativo su questo, non è scritto in nessun testo di nessuna legge, infatti, come debba comportarsi l’ufficiale di stato civile davanti a casi come questi. La legge in Italia vieta esplicitamente per le coppie dello stesso sesso l’accesso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma non è previsto un esplicito divieto di formare o trascrivere atti di nascita di figli nati a seguito di tecniche praticate all’estero, o anche potenzialmente praticate in violazione della normativa. Vi sono state circolari ministeriali come quella di Piantedosi, che però non hanno alcun valore giuridico, perché non spetta certamente al ministero il compito di interpretare la legge. Dall’altro lato vi è una indubbia esigenza di natura costituzionale di tutela dell’interesse del minore, una volta nato, che è preminente, come ribadito più volte dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla normativa sovranazionale e internazionale, che prevale sul diritto ordinario interno. Non ci si nasconda dietro scuse di incompatibilità o di non attuabilità, è bene che chi è contrario lo dica in maniera chiara”.

"Il Pd progressista solo a parole"

Grande amarezza anche da parte di Paolo Piffer. “Il Pd ha avuto l’ennesima occasione per dimostrare ai suoi elettori di essere davvero un partito progressista e di non volerlo soltanto sembrare per conquistare il consenso di associazioni e cittadini attivi che ogni giorno si battono per i diritti civili, occasione persa - ha commentato il capogruppo di Civicamente -. Credo che ormai sia chiara a tutti la vera natura del Partito democratico, almeno a Monza, un partito ultra conservatore non così diverso dai partiti che oggi governano il Paese. Tante parole, convegni, manifestazioni, molte dichiarazioni d’intenti ma quando c’è da dimostrare di avere coraggio e passare ai fatti, allora non ce la fa e prova a nascondere la sua ignavia dietro presunte argomentazioni su incompatibilità normative. Noi ci abbiamo provato e continueremo a provarci, come sempre”.

"Noi sempre vicini alle minoranze"

Sono stati invece compatti con il consigliere di minoranza i due consiglieri di maggioranza di LabMonza. “LabMonza si è sempre spesa per la causa della comunità LGBTQIAP+ - commentano Spedo e Racioppi -. Prova ne è la mozione, di prossima trattazione, che impegna sindaco e giunta ad aderire alla rete READY delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. Oggi, i figli delle coppie omogenitoriali sono indifesi in un contesto giuridico che non ne assicura i diritti e le necessarie tutele; parimenti, i genitori non possono esercitare il proprio diritto ad avere una famiglia. Il genitore d'intenzione non può prelevare il figlio da scuola e non può prendere decisioni su un intervento medico urgente, mentre il figlio non può ottenere il mantenimento in caso di separazione dei genitori e non potrà godere dei diritti ereditari alla morte del padre o della madre d'intenzione. Il diritto di famiglia italiano è ancora per certi versi arcaico e chi lo interpreta sembra agire con consapevole crudeltà nei confronti dei più deboli, fornendo letture lesive dei diritti della persona: quindi, abbiamo deciso di votare a favore. La trascrizione anagrafica delle famiglie omogenitoriali è un atto di disobbedienza civile in un contesto in cui il vuoto normativo consente interpretazioni difformi, come reso evidente dal caso di Padova, dove la Procura, dopo aver impugnato la trascrizione di 33 famiglie arcobaleno, ha fatto marcia indietro, chiedendo ai giudici di rimandare il caso alla Corte Costituzionale perché le leggi vigenti non indicano una procedura chiara”.