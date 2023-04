"Tre mesi di attesa per sentirmi dire che il comune non ha il documento richiesto"

Tre mesi di attesa per ricevere un documento, per poi sentirsi rispondere dopo 90 giorni che quel documento il comune di Monza non lo aveva. Così che Francesca Pontani – ex consigliera comunale di minoranza durante la Giunta Allevi e che si era candidata alle ultime elezioni con Italia Viva sostenendo Paolo Pilotto – ha deciso di denunciare l’accaduto sui social. Una richiesta di accesso agli atti che la monzese aveva chiesto come semplice cittadina, per avere chiarimenti in merito a una questione del Pums (Piano urbano mobilità sostenibile) sulla quale non aveva trovato risposta.

“Il 17 gennaio ho fatto una richiesta di accesso agli atti come semplice cittadina sulla lettera di incarico all’azienda che avrebbe dovuto redigere il Pums di Monza Mobilità - scrive sui social -. Ebbene dopo ben tre mesi mi arriva la risposta del comune: non abbiamo il documento”. Pontani solleva critiche non solo sulla mancanza della documentazione richiesta da parte del comune di Monza essendo Monza Mobilità una partecipata del comune al 100%, ma anche sui tempi di risposta della pubblica amministrazione a un cittadino.

“Tre mesi per rispondere così - prosegue -. Tenete conto che il regolamento per gli accessi agli atti di cittadini comuni dice: 30 giorni dalla presentazione. Il comune però non ha il documento richiesto e impiega 3 mesi per informarmi”.

Pontani non si arrende: vuole andare fino in fondo alla vicenda e farà un accesso agli atti direttamente alla partecipata del comune. “Il Pums è un documento molto importante - precisa Pontani -. Vorrei capire come mai è stato prolungato l’incarico fino alla fine del 2023 all’azienda che lo avrebbe dovuto redigere entro il 2022. Vorrei sapere anche se erano previste penali in caso di ritardi. Non è un attacco all’amministrazione, ma una richiesta di trasparenza. Una parola della quale molte amministrazioni sia a destra sia a sinistra si riempiono la bocca, ma che però deve anche concretizzarsi”.