"A Monza c'è un esagerato dispiegamento di forze dell'ordine, ma solo per alcune attività"

La questione sicurezza in città scalda nuovamente gli animi in consiglio comunale e il consigliere di maggioranza Lorenzo Spedo (LabMonza) denuncia un “esagerato dispiegamento di forze dell’ordine per controllare gli eventi organizzati dal centro sociale Foa Boccacio, o normali attività promosse dai giovani in modo del tetto pacifico, togliendo agenti dalle strade della città”.

L'intervento del consigliere di maggioranza

L’intervento è avvenuto questa sera, lunedì 27 maggio, durante l’assise. Il consigliere di centrosinistra nel suo intervento in tema di sicurezza ha segnalato che “a Monza c’è un dispiegamento di forze dell’ordine al limite del grottesco. Per controllare 5 o 6 attivisti vengono inviate 3 o 4 volanti”. Lo stesso trattamento secondo il consigliere verrebbe riservato “a qualsiasi gruppo under 30 che si muove in città la sera, agli attivisti che vengono fermati, controllati e annusati dai cani”. Il consigliere Lorenzo Spedo aggiunge “in questo modo non si cura l’interesse della città, ma è un incentivo alle rapine. Non è possibile questa ricerca di crimini che non ci sono. La questura, in tema di sicurezza, sta applicando la linea del governo di centrodestra”. Il consigliere di maggioranza invita il sindaco Paolo Pilotto a intavolare un dialogo con il questore e “far capire che Monza è una città amministrata dal centrosinistra che sulla sicurezza ha una visione diversa”.

L'aggressione verbale di domenica

“Ogni evento che viene organizzato dal centro sociale porta a un elevato dispiegamento di volanti, tolte ad altre aree della città, come per esempio lungo il canale Villoresi dove si spaccia eroina. Gi attivisti vengono fermati, controllati, annusati dai cani antidroga”. Un intervento che ha scatenato la polemica in aula con il centrodestra che ha difeso l’operato delle forze dell’ordine e del questore, dopo che alcuni mesi fa aveva chiesto un incontro con il questore Salvatore Barilaro per affrontare il tema dell'ordine pubblico al termine delle partite casalinghe del Monza e degli eventi organizzati dal centro sociale. Durante la fase preliminare il consigliere Stefano Galli (Fratelli d’Italia) ha raccontato l’episodio accaduto domenica di un’aggressione verbale nei confronti di alcuni ragazzi (alcuni minorenni) presenti al banchetto in centro di Gioventù Nazionale che non hanno risposto alle provocazioni.

La posizione di Pd e sindaco

Anche il Pd ha preso le distanze dalle affermazioni del consigliere di maggioranza. “Chi interviene si assume le proprie responsabilità in merito a quello che dice - ha dichiarato il capogruppo Angelo Imperatori -. Io non sono esperto di ordine pubblico e devo avere fiducia nelle forze di polizia che intervengono. Per noi se infrangi la legge devi essere punito e le forze dell’ordine devono intervenire. Dire che Monza non è una città sicura non è corretto. I dati ufficiali forniti attestano che in città c’è una illegalità sotto la media. Non possiamo generalizzare e non possiamo creare paura”. A tale proposito l’assessore alla Sicurezza Ambrogio Moccia ha ricordato che nei primi 5 mesi del 2024 la polizia locale ha eseguito 7 arresti “gli stessi che avevano fatto gli agenti in 3 anni durante la passata amministrazione”.

Alla fine della fase preliminare sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Paolo Pilotto “per cultura personale tengo la massima distanza dall'aggressività, in qualsiasi contesto. Per esprimersi si usa il dialogo, non l’insulto. Prefetto, questore, comandante dei carabinieri, della guardia di finanza e della polizia locale con pazienza e con continue correzioni cercando di fare il meglio e di fornire le risposte migliori, spesso figlie di segnalazioni da parte dei cittadini”.

"Ci vengono sottratti agenti della polizia locale"

“Che cosa hanno in comune le iniziative culturali di vario genere e i giovani che la sera popolano la città? Attirano compulsivamente l’attenzione della questura, che sceglie, a seconda delle sue risorse, dove intervenire, e pare proprio che abbia adottato la linea proposta dal centrodestra al governo, con interventi e perquisizioni continue e invadenti nei luoghi frequentati dai giovani – si legge nella nota diffusa poco dal consigliere Lorenzo Spedo -. Nel frattempo, ci sono rioni della città che la sera sono di fatto impraticabili, e luoghi di spaccio di droghe pesanti dove la criminalità può esercitare indisturbata i propri affari illeciti. La situazione ormai è insostenibile. Non è possibile che i nostri agenti (che di questa gestione non hanno alcuna colpa) vengano inviati a rincorrere i ragazzini con gli spinelli e non a intervenire su problemi di sicurezza reali. La destra addirittura definisce illegittime le nostre osservazioni, ma si sbaglia, poiché la questura esercita le sue funzioni nel nostro territorio e spesso lo fa cooptando le forze di polizia locale. Come cittadino e come Consigliere comunale mi sembra assolutamente lecito far presente la situazione attuale. La destra si impegni a rispondere nel merito delle questioni e non a cercare pretesti per invalidare posizioni differenti e legittime. Colpiamo lo spaccio di eroina che imperversa indisturbato nelle nostre periferie, anziché angariare i cittadini che provano a divertirsi senza arrecare danno a nessuno”.