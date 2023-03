La piazza della "legalità" nella mani dei vandali

Piazza Garibaldi in mano ai vandali e la fontana antistante il tribunale trasformata in vespasiano. Un problema che prosegue da tempo quello della centralissima piazza monzese che la sera diventa luogo di ritrovo e di schiamazzi di gruppi di giovani. Che poi, all'indomani, lasciano sporco ovunque.

Il problema è finito anche in consiglio comunale. Con un'interrogazione presentata durante il consiglio comunale di lunedì 27 marzo il consigliere Stefano Galli (Fratelli d'Italia) ha raccolto le lamentele non solo dei residenti, ma anche delle persone che lavorano nel palazzo di giustizia. "Mi riferiscono che il problema non è nuovo neppure all'amministrazione comunale - ha spiegato Galli nella sua interrogazione -. Il problema è la sera e la notte quando si riuniscono i gruppi di giovani che, l'indomani, lasciano uno spettacolo indecoroso. Spazzatura ovunque, mozziconi, bottiglie, lattine, resti di cibo. C'è poi chi si è anche divertito a gettare le lattine nella fontana davanti al tribunale danneggiando gli ingranaggi. Per questo motivo la fontana è stata spenta". Fontana che, come riferito dalla stesso consigliere di minoranza, verrebbe utilizzata anche come vespasiano. Galli invita l'amministrazione a intensificare i controlli da parte degli agenti della polizia locale soprattutto nelle ore serali.

Già ad ottobre 2022 il sindaco Paolo Pilotto aveva annunciato una maggiore attenzione e passaggi delle forze dell'ordine in diverse aree "sensibili" della città tra le quali, appunto, anche piazza Garibaldi. Qualche settimana prima dell'annuncio del primo cittadino un monzese che vive nella piazza del tribunale aveva inviato alla redazione di MonzaToday la segnalazione che quell’area era stata presa di mira dai vandali. Da gruppi di ragazzi che da tempo regalavano ai residenti notti in bianco tra bivacchi, musica a tutto volume, vomito e immondizia lasciata ovunque.