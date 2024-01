Il vecchio ospedale di Vimercate è - ufficialmente - in vendita. L’area che ospitava l’ex struttura sanitaria, in centro città, oggetto di un progetto di riqualificazione e rinascita, lo scorso 27 dicembre è rientrata nel bando relativo alla procedura di vendita pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, oltre che sul sito web della centrale acquisti regionale ARIA Spa e sull’Albo Pretorio on-line di ASST Brianza e del Comune di Vimercate.

E’ stato, infatti, approvato l’Avviso di indizione di procedura di vendita ad evidenza pubblica, che descrive le modalità di presentazione delle offerte di acquisto (termine previsto il 29 marzo, alle ore 12.00) e la consistenza del considerevole compendio immobiliare oggetto della vendita. “Si tratta, infatti, di un’operazione di rilevante interesse pubblico e privato, mediante riqualificazione ambientale dell’area ubicata al centro di Vimercate, corrispondente al vecchio Ospedale e all’ex Cava Cantù, in attuazione di un Programma Integrato di Intervento approvato da Regione Lombardia, dal Comune di Vimercate e dagli operatori (proprietari) coinvolti” spiegano da Ats Brianza.

Ambulatori, case e servizi: come rinascerà il vecchio ospedale

Si partirà con la bonifica e la demolizione delle strutture esistenti per poi procedere alla realizzazione di una nuova area centrale urbana composta da residenzialità e servizi alla persona. Dei due cosiddetti ambiti di cui si compone l’estesa area da riqualificare, l’Ambito n. 2, su cui atterrano circa 50.000 metri quadrati di superficie residenziale calpestabile, di proprietà dell’ASST della Brianza, è stato nel 2023 periziato dall’Agenzia delle Entrate per un valore di circa 9.000.000 di euro (valore di trasformazione), a cui occorre aggiungere circa un milione di euro per le necessarie bonifiche ambientali, per arrivare alla base d’asta da cui partirà la procedura di vendita al rialzo.

Per il prossimo giovedì 18 gennaio prossimo, alle ore 15.00, presso la sala riunioni della Direzione Generale del nuovo Ospedale di Vimercate, in Via Santi Cosma e Damiano, è stato fissato un incontro informativo e divulgativo, rivolto specificamente agli operatori economici del settore immobiliare e potenzialmente interessati all’acquisto, al fine di rendere informazioni e chiarimenti utili alla partecipazione alla procedura.