In arrivo 400 nuovi appartamenti nel quartiere monzese: "Traffico in tilt"

"Che cosa succederà al traffico in via Monte Grappa quando verrà ultimato il nuovo plesso residenziale che prevede la costruzione di 400 nuovi appartamenti?" A chiederlo in consiglio comunale è stato il consigliere del Pd Stefano Toselli che durante l’assise di ieri sera, giovedì 23 maggio, ha presentato un’interrogazione proprio in merito al nuovo progetto edilizio nel cuore di San Rocco. Un progetto che prevede la costruzione in via Val D’Ossola di circa 400 appartamenti, con l'arrivo nel quartiere di centinaia di nuove famiglie (quindi anche di auto), che avranno ripercussioni anche sulla viabilità locale. Quella di San Rocco - e in particolare lo snodo di via Val D'Ossola-Monte Grappa - è già una zona altamente trafficata soprattutto nelle ore di punta.

“Chiedo se sono previste misure per il traffico - ha chiesto il consigliere di maggioranza -. Nella via, infatti, ci sono anche negozi e magazzini: è già stato pensato a un piano per prevenire un ulteriore congestionamento del traffico?”. Il tema edilizio, da sempre molto sentito a Monza, vede nell’ultimo anno e mezzo anche il Coordinamento dei comitati e delle associazioni fare pressing sulla giunta guidata dal sindaco Paolo Pilotto. Critiche contro il PUMS (Piano urbano mobilità sostenibile) e contro il PGT (Piano di givenro del territorio) che ha disatteso le aspettative degli ambientalisti. “ Appena eletta questa Giunta ha smentito clamorosamente la parte del programma del sindaco e della coalizione dove si afferma(va) che il Documento di Piano del PGT scadeva a maggio del 2022. Questa giusta affermazione consentiva di considerare inedificabili 50 Ambiti di trasformazione per un totale di circa 1.300.000 metri cubi di nuovo cemento. Secondo l’assessore Lamperti si trattava di un “refuso” del Programma…Un vero dietrofront", ha dichiarato Giorgio Maioli, responsabile del Coordinamento.