Bimbi brianzoli "politici" per un giorno: la visita al consiglio regionale

Lunedì mattina un gruppo di 47 alunni dell’Istituto comprensivo statale di Lesmo, in Brianza, ha fatto visita a Palazzo Pirelli. I piccoli studenti brianzoli sono stati accolti in Aula dal presidente del consiglio regionale Federico Romani che ha sottolineato come le viste delle scuole servono per “far toccare con mano agli alunni e agli studenti lombardi il funzionamento di un organismo complesso come il Consiglio regionale. È un dovere delle istituzioni aprire le loro porte al mondo della scuola, perché i cittadini di domani si formano, innanzitutto, proprio sui banchi di scuola”.

I bambini hanno dimostrato molta curiosità rispetto all’attività del consiglio regionale con numerose domande rivolte al Presidente: da quanti sono i Consiglieri a cosa fanno, da come si fa a diventare Consigliere regionale a cosa servono le leggi regionali. Durante la mattinata gli alunni hanno simulato il procedimento di approvazione di una legge regionale, e hanno anche votato per l’elezione del Presidente di Regione Lombardia e del Presidente del Consiglio regionale.

La mattinata alla scoperta del Consiglio regionale si è conclusa con lo stupore del panorama su Milano e la Lombardia visto dallo Spazio Belvedere del 31° piano di Palazzo Pirelli, complice una bella giornata di sole.

Gli alunni, appartenenti a due classi di quinta elementare, sono stati accompagnati dagli insegnanti Cristofero Bevilacqua, Sara Crotti, Laura Gamba, Donatella Gariboldi e Maria Francesca Roma.