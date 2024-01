"La sicurezza in Brianza cammina sulle gambe delle donne e degli uomini in divisa"

Il presidente del consiglio regionale Federico Romani giovedì pomeriggio ha visitato i comandi provinciali della guardia di finanza e dei carabinieri di Monza. Nella sede delle Fiamme Gialle di piazza Diaz, Federico Romani ha incontrato il colonnello Gerardo Marinelli, Comandante Provinciale della Guardia di Finanza.

"La Brianza ha un'economia solida, con un tessuto produttivo che investe in sviluppo e competitività - ha sottolineato Federico Romani-. In questo contesto il ruolo della Guardia di Finanza è garantire le libertà economiche fondamentali previste dalla Costituzione. Un'economia giusta è quella in cui le imprese possano competere rispettando le regole e la libera concorrenza". Il Presidente ha, inoltre, incontrato i rappresentanti della sezione di Monza dell'ANFI (Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia), custodi della storia delle Fiamme Gialle.

La seconda tappa è stata al Comando dei Carabinieri di via Volturno. Qui il Presidente del Consiglio ha incontrato il Comandante Provinciale dell’Arma, il Col. Rosario Di Gangi. Il tema della sicurezza di Monza e della Brianza e la necessità di una sinergia sempre maggiore nel contrasto alla criminalità sono stati al centro dell'incontro. "I Carabinieri sono, da sempre, un presidio di prevenzione e sicurezza. Il coraggio, la competenza, la determinazione, la passione e il cuore delle donne e degli uomini in divisa ogni giorno garantiscono la sicurezza di tutti noi. Sono loro la benzina che fa correre la macchina brianzola della sicurezza - ha evidenziato Federico Romani. La visita di oggi, è stata l'occasione per ribadire il nostro incondizionato sostegno all'Arma".