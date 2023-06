In consiglio si vota la variazione di bilancio, ma la minoranza se ne va via

Il consiglio comunale approva la variazione di bilancio, ma solo con i voti della maggioranza. Prima della discussione l’opposizione – attraverso una mozione d’ordine presentata dal consigliere Stefano Galli (Fratelli d’Italia) – ha annunciato che non avrebbe partecipato alla discussione e alla votazione. In aula, come esponente della minoranza, è rimasto solo il consigliere Paolo Piffer (Civicamente) che ha votato contro.

Il perché dell'uscita

Il consigliere Galli ha spiegato che “il 5 giugno con consueta procedura pec avevo inviato una richiesta di accesso agli atti per avere dati propedeutici per l’analisi della variazione di bilancio. Una richiesta inviata come presidente della commissione bilancio. Ma solo nella mattinata del 12 giugno, giorno del consiglio comunale quando si sarebbe discussa la variazione, mi è arrivata un’email in cui si spiegava che quanto richiesto non era di mia competenza, ma di competenza della giunta e se ne sarebbe discusso in aula. Se era così perché non mi hanno avvisato subito?”. Il vicesindaco Egidio Longoni ha però precisato che “ quanto richiesto è di competenza della giunta e la stessa richiesta da lui avanzata quando ero nei banchi dell’opposizione non mi è mai stato concessa. È una questione di competenza”. A quel punto i consiglieri di minoranza hanno abbandonato l'aula.

Il no di Piffer

Il consigliere Piffer al termine della discussione, ha votato contro: “Civicamente non può che votare contro una variazione di bilancio che prevede l’esborso di altri milioni di euro a favore di un’azienda che offre un pessimo servizio ai cittadini. Continuiamo ad essere sommersi dai rifiuti. La finta raccolta differenziata in centro poi è davvero una presa in giro, ci chiedonoi di differenziare e poi pare finisca tutto assieme nell’indifferenziato. Quante penali sta facendo pagare il Comune alla ditta appaltatrice? Ho fatto un accesso agli e presto lo scoprirò. Le tasse vanno pagate, ma i cittadini che in questi giorni stanno pubblicando post furiosi sui social perché gli è arrivata a casa una Tari addirittura aumentata, io li capisco. Manca completamente un’opera di monitoraggio seria, o probabilmente manca solo la giusta competenza”.

Gli interventi prevesti

Il documento di variazione al bilancio di previsione triennale era stato approvato nelle scorse settimane dalla Giunta Pilotto. La manovra individua risorse importanti per rispondere ai bisogni più immediati dei cittadini più fragili e allo stesso tempo per realizzare alcuni lavori di manutenzione non più rinviabili. “Con l’applicazione dell’Avanzo di Amministrazione – si legge nella nota ufficiale del comune – 700mila euro saranno destinati ai servizi alla persona: i fondi potranno coprire i bisogni crescenti dei minori seguiti dal comune, delle necessità di accoglienza e dei servizi dedicati ai disabili e agli anziani. 800mila euro saranno destinati agli alloggi pubblici: 500mila per ristrutturare quelli sfitti e 300mila per completare la manutenzione di 40 unità abitative”.

I primi interventi, come precisano da Palazzo, saranno eseguiti a breve e riguardano la manutenzione in una decina di giardini di plessi scolastici, assicurando così cura e decoro nelle aree verdi, alcune delle quali saranno pronte alla ripresa dell’anno scolastico per complessivi 500mila euro. Altri interventi di manutenzione sono previsti anche nelle aree verdi cittadine.

Inoltre 480mila euro verranno utilizzati per interventi in piazza Cambiaghi: la pavimentazione verrà sarà sostituita da asfalto prestampato per ripristinare condizioni di sicurezza. I lavori saranno completati entro il 2023. Altri 138mila euro saranno a disposizione per la manutenzione delle fontane pubbliche. Tra gli altri finanziamenti si segnala la prosecuzione del censimento necessario alla messa in sicurezza di ponti e sottopassi (per 190mila euro), mentre altri interventi di viabilità destinati a migliorare la sicurezza stradale saranno coperti con un’ulteriore disponibilità di 500mila euro.

Infine 500mila euro sono destinati alla rimozione delle barriere architettoniche dell’Arengario e alla progettazione del relativo ascensore da installare in piazza Roma. Sono state individuate anche le risorse per avviare una nuova edizione del bilancio partecipativo e per finanziare i patti di cittadinanza, mentre 86mila euro serviranno a realizzare nuovi orti in città.