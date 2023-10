"Non sono un uomo per tutte le stagioni": ecco perché Pilotto vota scheda bianca

“Non sono un uomo per tutte le stagioni e non mi piace essere tirato per la giacchetta. Il mio alle suppletive sarà un voto coerente. Non sono una banderuola. E il voto più coerente alla mia posizione è la scheda bianca”. A parlare alla redazione di MonzaToday è Paolo Pilotto, sindaco di Monza, che alla vigilia delle elezioni suppletive di domenica 22 e lunedì 23 ottobre sollecitato dai giornalisti annuncia e chiarisce la sua posizione.

La ricerca di un candidato dem del territorio

Pilotto ripercorre così tutta la lunga fase preparatoria alla campagna elettorale. Ripercorre quel dopo Berlusconi, quella importante poltrona rimasta vuota in Senato che deve essere occupata. “Insieme agli altri sindaci dem ci siamo subito messi al lavoro - spiega -. Ci siamo confrontati sui vari nomi che avremmo potuto presentare alla segreteria romana. Nomi di amministratori locali, regionali ma anche con esperienza in Senato che il Pd brianzolo aveva e ha”. Poi all’inizio di settembre l’invio di una lettera alla segreteria del partito proprio per condividere la volontà di individuare il candidato giusto sul territorio. Ma di lì a pochi giorni l’annuncio di Elly Schlein ha spiazzato i dem: da Roma l’annuncio che il Pd avrebbe sostenuto Marco Cappato. Una decisione che aveva subito sollevato parecchi mal di pancia, non solo tra i primi cittadini che avevano intrapreso un percorso del tutto diverso, ma anche tra molti consiglieri ed esponenti del partito. Nelle settimane che hanno preceduto il voto il sindaco è rimasto in disparte affidando, come hanno fatto molti colleghi, la campagna elettorale direttamente al partito. Con l’organizzazione di incontri con Marco Cappato nelle piazze e nei circoli. Fino a quando, pochi giorni, fa Pilotto è stato invitato proprio dal candidato del centrosinistra a partecipare a un incontro anche con il sindaco di Milano Beppe Sala. Un incontro diffuso come sempre sui canali social.

"Non sono un testimonial"

Nel suo intervento Pilotto ha spiegato le “difficoltà di essere un amministratore. Difficoltà che ci sono sia a livello locale che, logicamente, più in alto anche al Governo”. Le critiche continue per “risultati che le persone vogliono vedere subito ma non è possibile”. La difficoltà di lavorare in un mondo molto social: “Se cerchi di stare attento e di risolvere i problemi delle persone più fragili a bassa voce, senza stare sui social ti dicono che non stai facendo nulla”. Poi un ampio discorso proprio sulla difficoltà delle politica, sulla necessità di essere propositivi, di avere una visione che va oltre il mandato per il bene della propria comunità, che logicamente in Parlamento e in Senato viene declinata come impegno per il bene della Nazione. “Il centrosinistra in Brianza rappresenta questo fare sintesi – ha aggiunto - tra i bisogni delle persone, le risposte immediate e visione e lettura complessiva in previsione del futuro. Governare, anche a livello nazionale, significa rispondere ma avere visione ben lontana. Non sempre ampie visioni corrispondono ad ampio consenso iniziale”. Pilotto conferma questa sua visione della politica. “Con Marco Cappato non ci sono problemi – aggiunge -. Peraltro gli ho ricordato che ha fatto bene a incontrare due sindaci. Non sono andato a fare il testimonial. Ma io sono una persona seria, non ho smentito la segreteria e il mio voto sarà la scheda bianca. Non mi piace essere tirato per la giacchetta”.

La redazione di MonzaToday ha contattato l'ufficio stampa di Marco Cappato per avere un commento in merito alla vicenda ma il candidato del centrosinistra ha preferito "non commentare una vicenda che non conosce".