Porsche Carrera Cup Italia 2020: al Mugello il team Q8 Hi Perform lotta per il titolo con il brianzolo Fumanelli al volante

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

La Porsche Carrera Cup Italia torna al Mugello per il penultimo appuntamento della stagione, dove David Fumanelli al volante della sua 911 GT3, forte del primo posto ottenuto nella gara di Imola, gareggerà per la lotta al titolo. Se a luglio la classifica generale era tutt’altro che definita, dopo Vallelunga lo scenario è decisamente nitido, con Iaquinta e Quaresmini in vetta, inseguiti a stretto giro proprio da David Fumanelli in terza posizione. Il resto del gruppo è ben distanziato, sono infatti ben 48 i punti di distacco per il quarto in classifica. Il team Q8 Hi Perform si prepara alla trasferta sulle colline toscane con la consapevolezza di dover puntare alla vittoria per non perdere terreno dalla vetta della classifica, dopo il sesto e quarto posto di Vallelunga che hanno complicato la corsa verso il titolo. “Al Mugello dobbiamo vincere. Sono abbastanza soddisfatto dei risultati ottenuti fino ad oggi, ho quasi sempre terminato le gare a podio e al momento sono l’unico che può ancora impensierire Iaquinta e Quaresmini. La rivalità tra i due contendenti al titolo potrebbe avvantaggiarci e io sono pronto a sfruttarla per salire sul gradino più alto del podio.” David Fumanelli, pilota team Q8 Hi Perform “La fine del campionato si avvicina, e noi siamo terzi a giocarci il titolo con piloti già iridati nella Porsche Carrera Cup. Sono indubbiamente contento dalla nostra posizione in classifica, ma non posso che augurarmi un ulteriore balzo in avanti, con una bella vittoria al Mugello. A luglio su questo circuito David Fumanelli ha ottenuto il nostro primo podio, sono sicuro che dimostrerà ancora una volta le sue grandi doti di pilota.” Gherardo Bisi, direttore marketing di Kuwait Petroleum Italia

Gallery