Presentata la “2^ lions running, la gara più bella di sempre”, l’1 ottobre è corsa alla solidarietà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

MONZA – E’ stata presentata oggi presso lo Sporting Club di Monza 2^ Lions Running, la gara più bella di sempre, manifestazione podistica non competitiva in programma domenica 1 ottobre nello splendido scenario del Parco di Monza. A darle vita, la collaudata squadra del Lions Club Lissone con la collaborazione della ASD Gamber de Cuncuress ed il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Monza, Provincia di Monza e Brianza e Reggia di Monza che hanno creato un evento perfetto per una domenica di divertimento in famiglia o con gli amici dove le emozioni dello sport si coniugano a quelle della solidarietà. LA GARA – Si potrà scegliere tra i due storici percorsi del Parco di Monza contraddistinti da frecce blu e rosse, rispettivamente per i 5 km o 10 km con partenza e arrivo da Cascina San Fedele e di semplice percorribilità. La partecipazione è aperta a tutti, trattandosi di eventi non competitivi non è necessario essere in possesso del certificato medico agonistico né il tesseramento presso la federazione italiana di atletica leggera. Sono benvenute le famiglie con bambini anche con passeggino, quattrozampe, purché al guinzaglio, e chiunque abbia voglia di partecipare ad un evento le cui parole d’ordine sono entusiasmo e solidarietà. L’evento è un’occasione per una raccolta solidale destinata alle ASD Polisportiva Sole e Silvia Tremolada Onlus che, a loro volta, supporteranno i progetti del Team Lombardia Special Olympics. A dare il benvenuto, il Presidente dello Sporting Club Filippo Carimati. Sono intervenuti: Presidente Lions Club Lissone Silvia Maria Biella: "Ringrazio sponsor e istituzioni per la vicinanza ed il supporto ed i rappresentanti dei partner solidali, le associazioni Silvia Tremolada Onlus e Polisportiva Sole che sono qui in aula per sostenere i progetti di Team Lombardia Special Olympics. Grazie anche a tutti i Lions e tutti i presenti. Sono particolarmente emozionata di essere alla guida di questo evento che, dopo una incoraggiante prima edizione sta diventando una tradizione. Sarà una giornata di sport, di benessere, socialità e, soprattutto, solidarietà, elemento che rientra nel DNA del Lions Club e per il quale i soci Lions si spendono quotidianamente." Vicesindaco e Assessore allo Sport Comune di Lissone Giovanni Camarda: “E’ un onore essere “chiamati in campo” per questo evento sportivo dove le parole d’ordine sono entusiasmo e solidarietà. In qualità di Assessore allo Sport non posso che essere orgoglioso della nostra Polisportiva Sole di Lissone, un progetto sportivo che favorisce la piena integrazione tra il mondo dello sport e della disabilità abbracciando l’ideale sportivo di Special Olympics, che mira a proporre attività sportive unificate tra atleti disabili e atleti partner. Ringrazio di cuore tutta la squadra del Lions Club Lissone e tutti i collaboratori partner dell’iniziativa per aver creato un evento con le persone al centro, il tutto all'insegna della solidarietà". Assessore Biblioteche, Sport e manutenzione impianti sportivi Comune di Monza Viviana Guidetti: “Questo evento rispecchia perfettamente le politiche sportive del Comune di Monza, sempre più attento nel promuovere diverse discipline e coinvolgere tutta la popolazione. Durante l’ultimo weekend abbiamo ospitato la festa dello sport, oltre 50 discipline e tantissimi ragazzi, siamo felici che attraverso queste iniziative il Comune di Monza sia risultato al quarto posto per indice di sportività dei più giovani. Lions Running è un evento che, inoltre, valorizza il territorio e la Cascina San Fedele, per noi punto di ritrovo cruciale per le manifestazioni sportive che coinvolgono il Parco di Monza.” Assessore Welfare e Salute Comune di Monza Egidio Riva: “Mi piace evidenziare come in questo evento sia stata data attenzione a bellezza e cura, elementi che rientrano nello spirito di servizio dei Lions. La prima è sotto gli occhi di tutti perché si svolge nella cornice del Parco di Monza, la cura è nei dettagli con cui sono stati realizzate, ad esempio, la t-shirt e la medaglia commemorativa. Diffondere il messaggio, promuovere l’inclusione significa occuparsi della comunità, farlo con attenzione ai dettagli è un sinonimo di grande generosità di intenti”. “Un ringraziamento di cuore ai Lions, non solo per l’organizzazione della corsa e la scelta di farla nella splendida cornice del Parco di Monza – dichiara il Capogruppo della Lega in Consiglio regionale, Alessandro Corbetta – ma soprattutto per l’attività di beneficenza che svolge da anni in Brianza e in Lombardia. Tante persone di buona volontà che investono il proprio tempo al servizio degli altri, specie dei più bisognosi. Sono contento che fra i soggetti che hanno concesso il proprio patrocinio ci sia anche la Regione Lombardia, ritengo sia importante che le istituzioni sostengano e facciano sentire la propria vicinanza a questo tipo di iniziative, a cui auguro ogni successo”. LIONS CLUB - Il Lions Club International è la più grande organizzazione umanitaria al mondo, conta 1,4 milioni di soci in oltre 47.000 club in tutto il mondo. I soci sono uomini e donne che offrono il proprio tempo alle cause umanitarie. Fondata nel 1917 a Chicago, l’associazione ha come motto «Noi Serviamo». In tutto il mondo, i Lions Club sono al servizio del prossimo. Il Governatore Lions Distretto 108 Ib1 Alberto Frigerio: “Partecipare alla LIONSRUNNING insieme a noi è molto di più di un appuntamento sportivo: è un allenamento solidale, per aiutarci a donare sorrisi e divertimento a tanti ragazzi e famiglie! In tutto il mondo i Lions sono pronti a fare la differenza e ad agire. Con oltre 1,4 milioni di soci, in oltre 47.000 Clubs, Lions International è la più grande organizzazione di servizio umanitario del mondo. Oggi ci dedichiamo all’aiuto dei bisognosi proprio come abbiamo cominciato a fare 100 anni fa quando è nata la nostra associazione. Siamo anche tra le organizzazioni più efficienti: i nostri soci sono pronti a fare tutto ciò che è necessario per le proprie comunità locali. Ovunque lavoriamo, troviamo nuovi amici. Domenica primo ottobre correremo per sostenere le associazioni Polisportiva Sole di Lissone e Silvia Tremolada Onlus di Monza che si prefiggono di realizzare progetti sportivi che favoriscano la piena integrazione del mondo dello sport con il mondo della disabilità. Le persone colpite da disabilità sono tantissime e proprio a loro l’attività motoria porta grandi benefici. Eppure, è ancora così difficile rendere sport e movimento alla loro portata. Da molti anni i Lions hanno abbracciato l’ideale sportivo di Special Olympics che mira a proporre attività unificate tra atleti disabili ed atleti partner. Lo sport viene inteso come uno strumento ideale per giocare ed educare divertendosi; l’attività sportiva è l’elemento capace di mettere le persone sullo stesso campo indipendentemente dalle capacità individuali e dalle diversità di qualsiasi genere esse siano. Ogni persona con disabilità deve affrontare, un giorno dopo l’altro, difficoltà e barriere infinite e con lui tutta la sua famiglia. Barriere non sono solo architettoniche, ma anche di percezione, psicologiche, emotive e culturali. LIONS RUNNING aiuta a fare tutto questo. DOVE C’E’ UN BISOGNO C’E’ UN LIONS”. Presidente e Amministratore Delegato BrianzAcque Enrico Boerci: “Siamo lieti di sostenere quest’evento sportivo per le sue finalità sociali e solidali che sposano appieno i nostri valori aziendali. E siamo orgogliosi di farlo con un ruolo proattivo. Non semplici sponsor, ma anche partner. A Cascina San Fedele, posizioneremo infatti un erogatore di acqua pubblica a km 0, un’eccellenza del territorio brianzolo, con cui i partecipanti potranno dissetarsi e mantenere livelli adeguati di idratazione prima, dopo e durante la gara.” Presente in sala anche il Vicepresidente Gilberto Celletti. Vicepresidente Acinque Paolo Busnelli: “Ci occupiamo del territorio prendendoci cura di energia, rifiuti, gas, acqua, e illuminazione pubblica, per questo vogliamo sentirci ancora più parte del territorio. Ci siamo e ci saremo anche per il futuro.” Team Manager Banca Mediolanum, Gabriele Frigerio: “Siamo felici di aver rinnovato la partnership di questo evento perché il nostro motto, “La banca costruita intorno a te”, mette l’uomo al centro e come parte del territorio ci sentiamo in dovere di contribuire a farlo crescere.” Presidente Silvia Tremolada Onlus Silvio Vigoni: “Sono emozionato perché vedo tanta cura nei dettagli e penso che per i ragazzi possa essere un’occasione di partecipare ed essere protagonisti di un messaggio importantissimo, quello dello sport che è vettore di inclusione oltre che fonte di divertimento”. “Voglio aggiungere – ha detto il Presidente Polisportiva Sole Davide Fustinoni – che con questo evento siamo protagonisti del «fare con» che è proprio negli ideali di Special Olympics, il fare insieme come strumento di inclusione.” Presenti anche Ricky e Aurora, atleti Special Olympics che hanno illuminato la sala con i loro sorrisi. Giorgio Rasini, socio Lions e organizzatore: “Domenica 1 ottobre sarà un appuntamento da non perdere, un evento non competitivo per correre o camminare 5 o 10 km. Ci aspettiamo mille persone al via, l’evento è per tutti, vogliamo condividere le emozioni tutti insieme, cominceremo con le note della Fanfara di Legnano, sarà spettacolare. Grazie a quanti stanno lavorando e contribuendo alla realizzazione della 2^ Lions running, la vostra generosità ed il vostro impegno sono fondamentali, ogni passo fatto insieme ci avvicina al raggiungimento dell’obiettivo solidale. ” LA FANFARA – Ci sarà un altro ingrediente speciale a condire l’atmosfera, la Fanfara in congedo della Sezione ANB “M.O.V.M. Aurelio Robino” di Legnano. Nata nel 1933, fino all’entrata in guerra il consesso ha continuativamente partecipato a tutti i servizi richiesti. L’ultimo servizio, prima della guerra, risale al 22 aprile 1940. Gli anni della guerra hanno interrotto l’attività poi ripresa in tempo di pace con la conseguente rinascita del gruppo musicale. Il 26 aprile 1953 segnò il definitivo anno di rilancio della Fanfara con la contemporanea inaugurazione del Labaro sezionale, da allora La Fanfara non ha più cessato la sua attività partecipando ad eventi vari ed a tutti i Raduni Nazionali e guadagnando la Benemerenza Civica del Comune di Legnano in occasione del 50° di fondazione. La Fanfara conta all’attivo 35 suonatori diretti magistralmente dal Bers. Carlo Lattuada coadiuvato dal Vice-Capo Fanfara Carlo Colombo. Partenza, dunque, ancora più emozionante dal carattere solenne e patriottico per la gioia di adulti e bambini. “Siamo felici di partecipare alla «2^ Lions Running, la gara più bella di sempre», evento che rispecchia per intero lo spirito bersaglieresco che anima la Sezione e la nostra Fanfara. Dal giorno in cui il Colonnello La Marmora ha fondato il Corpo dei Bersaglieri i componenti delle nostre Forze Armate, tutte le Sezioni, le nostre Presidenze Nazionale, Provinciale e Regionale e Interregionale si muovono con passo veloce verso le sfide che la vita associativa propone. Per l’Organizzazione dell’evento un triplice Hurra!!!”, ha riferito il Segretario Massimo Castiglioni a nome della Sezione. LA T-SHIRT – Una giornata così bella merita di essere ricordata anche attraverso un capo tecnico da indossare, allenamento dopo allenamento, per riviverne le emozioni. Per questo, Lions Club Lissone, con il supporto del partner tecnico DF-Sport Specialist, ha scelto una t-shirt della linea DF-Mountain. Gialla, colore associato a felicità, speranza, positività ed energia, con inserti blu che corrono dalle maniche lungo i fianchi, a richiamare i colori del Lions Club, unisce qualità tecnica ad un tocco di stile. Sul fronte il logo della manifestazione, quello del Lions Club e del Team Lombardia Special Olympics e il motto “Lions Running, in corsa per la solidarietà”. Sul retro il ringraziamento a tutti i partner che hanno reso possibile l’evento. La t-shirt tecnica sarà consegnata a tutti i bambini e ai primi mille iscritti. POLISPORTIVA SOLE A.S.D. - Dal 2010, si propone di realizzare un progetto sportivo che favorisca la piena integrazione tra il mondo dello sport e quello della disabilità intellettiva dove lo sport diviene strumento educativo e socializzante. In alcune discipline, inoltre, atleti senza disabilità (Partner) si misurano con quelli con disabilità nello sport Unificato: quest’ultimo diventa così mezzo di crescita e inclusione sociale. Le attività di Polisportiva Sole (Baby Sport Lab Presciistica, Basket, Bocce, Sci Alpino, Trekking, Ginnastica artistica e ritmica) prevedono allenamenti condotti da tecnici specializzati (alcuni sono tecnici nazionali di Special Olympics) insieme a volontari e competizioni dilettantistiche, nazionali e internazionali. SILVIA TREMOLADA A.S.D. – E’ un’associazione del terzo settore che si occupa fin dal 1984 della promozione dell’attività motoria e sportiva a favore delle persone con disabilità fisica, sensoriale ed intellettiva. L’associazione opera attivamente avvalendosi di collaborazioni professionali, erogando i propri servizi (Atletica, Bocce, Calcio, Equitazione, Subacquea, Golf, Nuoto, Pallavolo e Tiro con l’arco), nello spirito del volontariato e della collaborazione con le famiglie, a favore di circa 360 ragazzi. SPECIAL OLYMPICS - Polisportiva Sole e Silvia Tremolada collaborano con Special Olympics, un programma educativo internazionale (presente in 200 paesi) di allenamento sportivo e competizioni atletiche per persone con disabilità intellettiva. Obiettivo di Special Olympics è quello di sviluppare una cultura di promozione dell’inclusione degli atleti con disabilità intellettiva attraverso la valorizzazione delle loro abilità e dei loro talenti. Insieme a S.O. gli atleti, sia di Polisportiva Sole che di Silvia Tremolada, hanno ottenuto numerosi riconoscimenti e successi sia in ambito nazionale che internazionale. Il giuramento dell’Atleta Special Olympics è: Che io possa vincere ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze. PER LE SOCIETA’ – La voglia di condividere una manifestazione così bella spingerà molte società a partecipare numerose. Per questo, gli organizzatori hanno previsto uno speciale riconoscimento alle prime tre società più numerose: 1° premio Bici Mediolanum – gadget sponsor; 2° premio voucher DF Sport Specialist – gadget sponsor; 3° premio - gadget sponsor. Le iscrizioni delle società possono essere completate attraverso un modulo da richiedere a info@lionsrunning.it ISCRIZIONI - Le iscrizioni sono aperte sul sito (CLICCA QUI) e presso attività commerciali la cui lista è consultabile QUI. Il costo di partecipazione è di 10 euro comprensivo di pacco gara per i primi 1.000 iscritti e che saranno interamente devoluti alle ASD Polisportiva Sole e Silvia Tremolada. L’iscrizione è gratuita per i bambini sotto i 10 anni, gli atleti con disabilità fisica e sensoriale e i relativi accompagnatori.