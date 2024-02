Quartiere che vai… storia che trovi: una serie di insoliti itinerari culturali tra le vie di Monza!

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Monza è una città nella quale ogni quartiere ha una sua identità specifica, spesso connessa alla storia e agli elementi culturali che lo contraddistinguono, con monumenti e luoghi che sono per tutti familiari e simbolo dell’identità cittadina. Partendo da questo presupposto, nei primi mesi del 2024 Associazione Culturale Art-U, con il contributo di Comune di Monza, propone a un pubblico di curiosi (monzesi e no!) un progetto che da un lato valorizza i luoghi d'interesse storico-artistico e culturale distribuiti su tutto il territorio cittadino, sia nelle aree centrali che periferiche, dall'altro favorisce la consapevolezza del patrimonio culturale della propria città e del proprio territorio con occasioni di visita a chilometro zero. Credendo da sempre nella forza delle collaborazioni sul territorio e avendo una particolare attenzione per i temi dell’inclusione, Art-U sarà affiancata in questo percorso dalle realtà locali di Legambiente, per la realizzazione di un itinerario volto a valorizzare l’Oasi ambientale Legambiente, e dal comitato "Gruppo Noi il Quartiere" per la promozione e divulgazione delle iniziative a livello locale. Alcuni itinerari saranno nello specifico dedicati al pubblico delle persone con disabilità sia fisiche che cognitive grazie alla collaborazione con l’associazione Tu con noi. Ecco gli eventi in calendario: QUARTIERE PARCO –VILLA REALE: ISIA ACADEMY. Quando i designer portavano la cravatta Sabato 27 gennaio 2024 ore 16:00 In occasione del centenario dalla fondazione dell’Isia, l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, una mostra allestita presso i Musei Civici di Monza rende omaggio a un’istituzione che è stata la culla del design italiano. E’ nelle dipendenze meridionali della Villa Reale che si trovava la sede dell’ISIA, con le aule e i suoi numerosi laboratori dove avvenne la formazione di alcuni dei più grandi nomi della storia del design; la Villa poi divenne sede delle esposizioni Biennali di Arti Decorative, un momento storico - quello degli anni ’20 - davvero d’oro per la relazione tra Monza e il design. La mostra costituisce un’importante opportunità per restituire alla cittadinanza, attraverso la ricca documentazione fotografica, archivistica e artistica, la storia di un’istituzione culturale di primo piano nel panorama nazionale che ha vissuto il suo momento più glorioso nella sua sede monzese nel quartiere villa reale-parco. QUARTIERE SAN GERARDO: Di santi, cappelli e di un antico castello Domenica 18 febbraio ore 14:30 Compatrono di Monza, San Gerardo dà il nome a un intero quartiere ricco di storia e storie. L’itinerario si snoderà a partire dall’Oasi San Gerardino tra gli affreschi della bottega di Bernardino Luini e il racconto dell’affascinante storia del Santo, per poi continuare tra le vie prossime al fiume Lambro passando dai floreali palazzi liberty di via Lecco e dalla chiesa di San Gerardo al corpo. Si proseguirà incontrando quel che resta di Porta de’ Gradi e del Castello Visconteo. Un percorso che a partire dal patrimonio culturale disseminato lungo le vie, consentirà di scoprire la storia nascosta dietro a frammenti scultorei o resti architettonici, per poter ricostruire l’aspetto di alcuni angoli di città nelle epoche passate. QUARTIERE SAN DONATO. Di macelli, carceri e oasi naturali Domenica 10 marzo ore 14:30 Il Quartiere San Donato costituisce un’area molto prossima al centro storico, la cui identità è stata contrassegnata nel tempo dalla presenza di alcuni luoghi fortemente caratterizzanti come il macello del bestiame, il carcere e lo stadio. Oggi questi luoghi sono stati smantellati o destinati ad altro uso, tuttavia ripercorrere le vie del quartiere diventa un modo per ricostruirne la vicenda peculiare. Lungo il percorso si incontreranno anche pregevoli edifici religiosi come la Chiesa Regina Pacis e la Chiesa di San Gregorio per giungere infine in un’importante area naturalistica recentemente valorizzata dall’intervento di Legambiente. L’area in cui è stata creata l’oasi ambientale infatti è posta alla confluenza del Lambro con il Lambretto e si caratterizza per la presenza di due diversi tratti di fiume, che permettono la particolare compresenza d’ambienti acquatici diversi e diventano luogo di osservazione privilegiato dell’ avifauna fluviale. QUARTIERE SAN CARLO. Di street art, industria e architetture moderne e antiche. Sabato 20 aprile ore 15:00 Il Quartiere San Carlo, con gli adiacenti quartieri di San Paolo e San Giuseppe, è nato come sobborgo della città e ha acquisito una sua identità nel corso del XIX e XX secolo, definendosi come zona di espansione dell’industria cittadina e poi area residenziale. Nelle strade del quartiere si trovano tracce di edifici ancora risalenti all’epoca seicentesca, come l’area in cui sorgeva il convento dei Cappuccini citato da Alessandro Manzoni ne “I Promessi Sposi”, palazzi Liberty, l’Ospedale Umberto I costruito agli inizi dello scorso secolo e giù fino alla ferrovia e alla stazione di Monza, dove è ancora conservata la saletta di attesa dei Savoia. In tempi più recenti, non possiamo mancare di citare la presenza del Canale Villoresi, fondamentale per l’irrigazione del territorio e la produzione di energia elettrica, e la recente riqualificazione dell’area C.G.S. dove possiamo oggi ammirare opere di street art. Le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito www.artuassociazione.org