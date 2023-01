Reale Mutua Monza Night Trail 6 maggio 2023. Assessore Guidetti: “La manifestazione è un connubio tra sport e cultura”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

MONZA – Le vacanze natalizie non hanno interrotto il lavoro di concerto tra istituzioni, Monza Marathon Team Asd ed i collaboratori Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, per l’organizzazione del 2° Reale Mutua Monza Night Trail, manifestazione ludico-motoria che si svolgerà nella serata di sabato 6 maggio 2023. Partenza dai Giardini della Villa Reale di Monza nei quali si correrà per circa 10 km, muniti di pila frontale, andando a caccia di emozioni legate a sport e cultura. Per l’occasione, i monumenti di interesse storico-artistico, recentemente proclamati patrimonio FAI, saranno vestiti di luce e musica, creando un’atmosfera suggestiva in un contesto naturalistico unico al mondo. LA CULTURA – Dopo il brillante risultato della prima edizione che ha visto il sold-out ben prima della data della manifestazione, tra le novità di quest’anno vi è l’intesa con l’Assessore Viviana Guidetti e la Dr.ssa Laura Beretta, responsabile delle Biblioteche di Monza, il Sistema Bibliotecario di Monza per promuovere il binomio cultura e sport e grazie alla quale i primi 300 iscritti saranno premiati con un audiolibro. “Il nostro sistema bibliotecario ha iniziato a rinnovarsi ed adeguarsi alle esigenze dei più giovani già da qualche anno” – ha detto l’Assessore Guidetti. “In questa ottica, siamo sempre più attenti a poter offrire strumenti culturali tecnologici e che incontrino le esigenze di tutti. Gli audiolibri, ad esempio, rappresentano una valida alternativa per quanti abbiano difficoltà a leggere, pensiamo ad esempio ai disturbi specifici dell’apprendimento di tanti ragazzi ma anche agli anziani” ha aggiunto. GLI AUDIOLIBRI – “L’idea di adeguamento tecnologico ci ha permesso di raggiungere una fascia di popolazione più ampia, come ha dimostrato il successo dei settanta eventi del Festival delle storie organizzati da BrianzaBiblioteche in varie biblioteche del territorio”, ha spiegato l’Assessore Guidetti. “La nostra idea è di raggiungere la popolazione in maniera trasversale, per questo abbiamo pensato di avvicinarci ad un evento come il 2° Reale Mutua Monza Night Trail perché lo sport, con i suoi valori morali, la capacità di insegnare la disciplina e il rispetto dell’avversario è uno strumento di formazione straordinario che può veicolare amore per la cultura”, ha commentato l’Assessore Guidetti. Ai primi 300 iscritti sarà consegnato uno dei tre audiolibri selezionati per questa iniziativa. Dalla penna dello scrittore, sceneggiatore e autore televisivo Francesco Piccolo il libro “L’Italia spensierata” un saggio ironico sulla mediocrità della maggioranza che inizia con un prologo in cui si evidenzia la manipolazione delle masse. L’autore ha ricevuto il Premio Strega nel 2014, ha collaborato con Corriere della Sera e Repubblica ed è docente all'Università IULM di Milano nel master di Arti del racconto. Dal genio di Gianrico Carofiglio il pluripremiato romanzo “Testimone inconsapevole”, una pietra miliare perché segna l’esordio narrativo di un giallo giudiziario che vede la nascita del protagonista, l’avvocato Guido Guerrieri, da qui presente in altri romanzi. L’autore ha una carriera da Pubblico Ministero, consulente della commissione parlamentare antimafia, professore a contratto presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna e ha ricevuto diverse onorificenze, tra cui il Premio Bancarella nel 2005, il Premio Selezione Campiello 2010 e il Premio Letterario Castelfiorentino nel 2016. Racconta le difficoltà di due ragazzini in un paese sconosciuto che si devono mettere in gioco per una vita migliore di quella dell'Italia del '900 “Vita” di Melania Gaia Mazzucco, pubblicato nel 2003 e vincitore del Premio Strega nello stesso anno. Nella carriera dell’autrice anche radiodrammi per Radio Rai, Radio 2 e Radio 3, reportage per diverse testate nazionali ed internazionali, la biografia del Tintoretto, i premi Viareggio-Tobino alla carriera ed i premi letterari Napoli e De Sica. “Abbiamo pensato che gli audiolibri possano rappresentare uno strumento di formazione che possa accompagnare le attività sportive come corsa o camminata. Vogliamo partire dal 2° Reale Mutua Monza Night Trail per proporre questo connubio alla comunità, siamo certi che troveremo il consenso degli sportivi”, ha detto l’Assessore Guidetti. “Io stessa parteciperò alla manifestazione per vedere il Parco di Monza con occhi nuovi e sono certa che sarà una grandissima emozione”, ha concluso. LA GARA – Un percorso da circa 10 km adatto a tutti, famiglie, bambini e amici a quattrozampe che vogliano vivere un momento di sport e benessere senza lo stress del cronometro, ma anche per i runner sempre a caccia di nuovi traguardi per sfogare l’immensa passione. Partenza fissata alle 20.30 dai Giardini di Villa Reale, nell’area antistante la Reggia alla scoperta di edifici storici e aree naturalistiche mai esplorate a passo di corsa. Un pot-pourri di emozioni reso ancora più suggestivo dall’illuminazione delle facciate di edifici storici e dalla diffusione di note musicali dal vivo eseguite dagli allievi del Liceo Zucchi di Monza. Spazio anche al silenzio, alla libertà dei pensieri e allo spettacolo del cielo stellato di mezza primavera in particolar modo nel tratto che costeggia il fiume Lambro dalle caratteristiche di soft-trail. ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte, attenzione al numero massimo di 1500 partecipanti e al termine ultimo per iscriversi fissato per le ore 20 di venerdì 5 maggio 2023. Tutti gli atleti riceveranno la copertura assicurativa da parte di Reale Mutua. CLICCA QUI per iscriverti.