Reale Mutua Monza Night Trail del 6 maggio: iscrizioni aperte

MONZA – L’atmosfera è quella del Natale, aria frizzante che annuncia le feste e qualche giorno di relax con la propria famiglia. E’ in questo clima che riparte il lavoro organizzativo del 2° Reale Mutua Monza Night Trail, evento organizzato da Monza Marathon Team Asd, in collaborazione con Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, per la primaverile sera di sabato 6 maggio 2023. Dopo lo straordinario successo della prima edizione, si tornerà a correre nei Giardini della Villa Reale di Monza al calar della sera, creando un velo di magia grazie alla diffusione di note musicali e giochi di luce. Si parlerà di emozioni, di natura, di scoperte storico-culturali nei circa 10 km del percorso ‘soft trail’, andando alla scoperta della magnificenza dei Giardini di Villa Reale e dei monumenti di interesse storico-artistico, alcuni dei quali, recentemente, proclamati patrimonio FAI. APERTURA ISCRIZIONI – La prima edizione ha accolto volutamente solo mille iscritti, registrando il sold-out ben in anticipo rispetto alla data della manifestazione, mentre per il 2023 la manifestazione sarà aperta a soli 1500 partecipanti. Iscrizioni che saranno attive da lunedì 12 dicembre con una formula speciale: per tutto il periodo natalizio, fino al 6 gennaio 2023 compreso, la quota viene ribassata da 16 a 13 euro, un’offerta di cui approfittare per regalare e regalarsi emozioni e che permette di attivare un canale di beneficenza. Importante infatti sottolineare che per ciascun iscritto di questo periodo l’organizzazione donerà i 3 euro che portano al raggiungimento della quota di iscrizione di 16 euro a due enti benefici: Fondazione Theodora e LILT Monza, partner solidali dell’evento. PREMI PER TUTTI – Con la prima edizione è stata creata un’altra tradizione, quella di premiare i primi runner iscritti. Anche quest’anno il primo uomo e la prima donna iscritti riceveranno uno speciale riconoscimento messo a disposizione da Affari&Sport e Rovagnati, partner ufficiali dell’evento. L’attenzione si sposterà anche sui gruppi, saranno premiate le prime tre società più numerose che abbiano raggiunto il numero minimo di dieci iscritti. Nell’ottica di promuovere il binomio cultura e sport, da un’idea dell’Assessore Viviana Guidetti e con il contributo della Dr.ssa Laura Beretta, responsabile delle Biblioteche di Monza, il Sistema Bibliotecario di Monza omaggerà i primi 300 iscritti con un audiolibro. LA GARA – Un percorso da circa 10 km adatto a tutti, famiglie, bambini e amici a quattrozampe che vogliano vivere un momento di sport e benessere senza lo stress del cronometro, ma anche per i runner sempre a caccia di nuovi traguardi per sfogare l’immensa passione. Partenza fissata alle 20.30 dai Giardini di Villa Reale, nell’area antistante la Reggia alla scoperta di edifici storici e aree naturalistiche mai esplorate a passo di corsa. Un pot-pourri di emozioni reso ancora più suggestivo dall’illuminazione delle facciate di edifici storici e dalla diffusione di note musicali dal vivo eseguite dagli allievi del Liceo Zucchi di Monza. Spazio anche al silenzio, alla libertà dei pensieri e allo spettacolo del cielo stellato di mezza primavera in particolar modo nel tratto che costeggia il fiume Lambro dalle caratteristiche di soft-trail. ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte CLICCA QUI. Fino al 6 gennaio 2023 la quota di iscrizione è stata ridotta da 16 a 13 euro. Numero massimo iscritti 1500, con il termine ultimo per iscriversi per le ore 20 di venerdì 5 maggio. Tutti gli atleti riceveranno la copertura assicurativa da parte di Reale Mutua.