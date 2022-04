Reale Mutua Monza Night Trail, svelata la medaglia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

MONZA – Manca ormai poco più di un mese al Reale Mutua Monza Night Trail che si svolgerà sabato 7 maggio con partenza alle 20.30 dai Giardini della Villa Reale del Parco di Monza. Nonostante sia la prima edizione, l’evento, patrocinato dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, il Comune e la Provincia di Monza e la Regione Lombardia con il know-how del partner tecnico Monza Marathon Team, ha già raccolto il consenso di tantissimi grazie alle tante novità e all’atmosfera che si preannuncia carica di emozione. LA GARA – Partenza fissata alle 20.30 dai Giardini di Villa Reale, nell’area antistante la Reggia alla scoperta di edifici storici e aree naturalistiche mai esplorate a passo di corsa, ancora più affascinanti grazie all’illuminazione delle facciate di edifici storici e alla musica dal vivo. Il percorso da 10,2 km ha le caratteristiche di un soft-trail, è quindi adatto a tutti, famiglie, bambini e amici a quattrozampe a caccia di una serata speciale per ammirare il cielo stellato e vivere la straordinaria natura del Parco di Monza. LA MEDAGLIA – Un oggetto curato nei dettagli in memoria delle emozioni vissute tra le bellezze del Parco di Monza. Al centro la Reggia di Monza avvolta in una luce dorata, per ricordare l’illuminazione dei monumenti durante la manifestazione, e che osserva il passaggio dei corridori, uomini e donne di tutte le età a caccia di emozioni e benessere. In pendant con la medaglia, il nastro a raccontare il buio e la notte stellata richiamati dall’alternanza dei colori blu e oro, trait d’union di tutto l’oggetto. Sul fronte della medaglia, il nome della manifestazione mentre il retro è impreziosito dalla incisione “finisher”. ISCRIZIONI – Le iscrizioni sono aperte sul sito fino alle ore 20.00 di venerdì 6 maggio o al raggiungimento del numero massimo di 1000 atleti. Tutti gli atleti riceveranno una pila frontale offerta da Open Fiber e la copertura assicurativa da parte di Reale Mutua. Per la partecipazione sarà obbligatorio rispettare le normative sanitarie in materia di prevenzione della diffusione del COVID19 vigenti alla data della manifestazione. Consulta i dettagli sul sito.