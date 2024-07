Visite mediche, come verranno abbattute le liste d'attesa in Lombardia

Approvato il piano operativo per l'abbattimento delle liste d'attesa in Lombardia grazie a un investimento pari a 60,95 milioni di euro di cui 40,95 destinati agli erogatori pubblici e 20 ai privati accreditati. Le Ats dovranno predisporre manifestazioni di interesse rivolte ai privati presenti sul territorio per l'acquisto di prestazioni aggiuntive "finalizzate al recupero delle liste di attesa, da erogarsi entro il 31 dicembre 2024", si legge nella delibera approvata dalla giunta regionale.

I volumi delle prestazioni ambulatoriali, come specificano anche i colleghi di MilanoToday, verranno monitorati costantemente per assicurare che le Ats rispettino gli accordi. Sono in tutto 3.764.800 le prestazioni già individuate che Asst e Irccs dovranno rendere disponibili per i pazienti. Inoltre, le strutture private dovranno garanitre entro la fine dell'anno 4.328.000 prestazioni.

"Come avevo anticipato quando era stata approvata la delibera di stanziamento dei fondi con il piano operativo stabiliamo dettagliatamente il numero di prestazioni che devono essere rese disponibili dalle strutture sul territorio, con obiettivi precisi da raggiungere - spiega Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Lombardia -. Evidenzio che questo costante impegno di Regione Lombardia per garantire ai cittadini il maggior numero possibile di esami e visite è stato recentemente riconosciuto anche da Agenas: secondo i dati presentati durante un'audizione al Senato, la Lombardia risulta tra le Regioni più virtuose nel recupero del livello di prestazioni pre-pandemia, in particolare per quanto riguarda le prime visite".