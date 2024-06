Personale preparato ad hoc per l’accoglienza dei pazienti autistici, tramite un programma di formazione specialistica.

Succede al centro polidiagnostico Synlab Cam di viale Elvezia. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione con Linkaut, azienda impegnata nel formare gli staff delle strutture aperte alla cittadinanza a ricevere le persone autistiche e le loro famiglie in maniera consapevole e sensibile. Oltre ad altri 13 punti prelievo coinvolti nel programma, tutti nel milanese, il polidiagnostico monzese è infatti diventati Linkaut Point, come confermato dal bollino visibile all’ingresso dei centri: nel centro di viale Elvezia, che ha beneficiato della formazione, è stato attivato un applicativo web chiamato "Profilo Emotivo" che consente ai pazienti e ai loro caregiver di profilarsi prima di arrivare in struttura, in modo da ricevere un’accoglienza davvero personalizzata.

Tutte le unità operative attestate come Linkaut Point (e dunque anche Synlab Monza) saranno infine geolocalizzate sul sito di Linkaut, in modo che gli utenti possano trovare il centro più vicino.

"In Synlab ci impegniamo affinché tutti possano sempre sentirsi accolti e abbiano l’opportunità di una vita più in salute, con particolare attenzione all’inclusione delle diverse fragilità - ha speigato Andrea Buratti, ceo di Synlab - Sono orgoglioso che il primo gruppo di nostri colleghi sia stato adeguatamente preparato a supportare in modo personalizzato le persone autistiche e i loro caregiver e contiamo di proseguire con il progetto anche su altre città d’Italia".

"Per Linkaut è un vero onore collaborare con Synlab, un'azienda che ha compreso immediatamente il significativo impatto positivo di questo progetto sulla comunità locale" - ha sottolineato Enrico Maria Fantaguzzi, ceo di Linkaut - Abbiamo trovato classi veramente attente e proattive, che hanno utilizzato al meglio tutte le informazioni e le procedure della nostra formazione, tenuta da persone autistiche, caregiver e professionisti."

La formazione in Synlab si è conclusa nel marzo scorso. Anche all’interno del centro di vaile Elvezia è stato inoltre inserito materiale informativo sull’iniziativa, con l’obiettivo di diffondere ed educare tutta l’utenza sul delicato tema dell’autismo.