Screening dell'epatite C per i dipendenti comunali e per i loro familiari

Screening dell’epatite C per gli amministratori, i dipendenti (e i loro familiari) che lavorano al Comune di Carate. L’iniziativa, promossa da Cancro Primo Aiuto, è programmata per il 29 giugno nel municipio brianzolo.

Un progetto avviato già l’anno scorso dalla storica associazione impegnata in prima linea nella lotta e prevenzione dei tumori. A gennaio 2020, in accordo con la Prefettura di Monza, era stato intrapreso un programma di informazione sull’Hcv e uno screening rapido alle forze dell’ordine provinciali. Dalla fine dello scorso anno lo screening è stato allargato anche alle amministrazioni comunali e il primo comune ad aderire è stato quello di Lentate sul Seveso.

Il 29 giugno, gli amministratori, i dipendenti e i loro familiari del comune di Carate che lo desiderano potranno sottoporsi al test.

“E’ un’iniziativa di prevenzione – ha spiegato Antonio Villa, direttore sanitario di Medica Etica, il poliambulatorio di Cancro primo aiuto – su soggetti asintomatici per verificare l’eventuale positività all’anticorpo contro l’epatite C. Si fa con una piccola puntura sul dito, si raccoglie una goccia di sangue sullo strumento rilevatore. In pochi minuti abbiamo il risultato. Se negativo, tutto a posto. In caso di positività all’anticorpo, sarà attivato il percorso ordinario di conferma della diagnosi e di inquadramento terapeutico con i centri di riferimento nella cura dell’Epatite C con i quali Cancro Primo Aiuto ha condiviso il progetto: gli ospedali di Vimercate, San Gerardo di Monza e Niguarda Niguarda. Il tutto in totale riservatezza”.

“Per noi la salute dei dipendenti viene sempre al primo posto e l’abbiamo dimostrato anche durante la pandemia – dichiara il sindaco Luca Veggian – Però ci sono altre patologie come l'epatite C, su quelle Cancro Primo Aiuto tiene alta la tensione. Un'iniziativa che abbracciamo totalmente".