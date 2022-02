A Carate un centro di procreazione assistita unico in tutta la Brianza nord

Sono stati 1.125 i bimbi che sono venuti alla luce nel 2021 nella sala parto dell’ospedale di Carate, il 51% sono stati maschi e fra questi 12 gemelli. Il punto nascita è una tassello fondamentale dell’Ospedale di via Mosè Bianchi. Accanto ad esso opera, dal 2005, il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita. Il centro di Carate – di primo livello - è unico nel suo genere in tutta l’area della Brianza nord e secondo i dati il fenomeno dell’infertilità interessa il 15% delle coppie.

“Eroghiamo cicli di induzione dell’ovulazione – spiega Sara Consonni, responsabile del servizio -, monitoriamo ecograficamente l’ovulazione sino all’inseminazione intrauterina”. I numeri sono rilevanti: oltre 270 prime visite all’anno. Nello stesso periodo si contano, inoltre, 1.800 ecografie, 170 procedure di inseminazione, 25 gravidanze portate a buon fine. Il servizio garantiti dalla struttura sono a 360 gradi: dall’inquadramento diagnostico della coppia infertile, al trattamento con induzione e inseminazione, visita endocrinologica e altro ancora.

“E’ utile sottolineare – aggiunge Anna Locatelli, direttore dell’Ostetricia e Ginecologia di Carate – l’attenzione alla salute riproduttiva, ma in generale, alla salute della coppia, con interventi di prevenzione”. Chi passa dal centro è sottoposto, infatti, anche a pap test, ad ecografia mammaria, alla visita andrologica, allo screening sul papillomavirus, la cui azione è associata non poco alla problematica dell’infertilità. Un terzo delle coppie che si affaccia al Centro di PMA di Carate è di origine straniera: provengono per lo più dall’est e soprattutto da paesi arabi. “A tutte loro garantiamo un supporto di mediazione linguistica e culturale e un servizio psicologico”, richiama Sara Consonni che ricorda come la fascia d’età delle donne che si rivolge alla struttura (cinque i medici, affiancati da personale infermieristico, impegnati) è compresa fra i 30 e i 45 anni. La probabilità di concepimento? E’ del 10% circa.

Chi volesse saperne di più, può telefonare al numero 0362 904696 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 10.00 alle 12.00