Tumore al seno, il comune che organizza una giornata di controlli gratuiti

Novembre si tinge di rosa. Sabato 12 novembre l'associazione Prevenzione è vita e WelfareCare saranno a Desio per promuovere una giornata dedicata alla prevenzione al seno. “Come istituzione più vicina ai cittadini, siamo in prima linea per sostenere le donne, sensibilizzare all’informazione, alla prevenzione e per aiutare la ricerca a migliorare ogni giorno – hanno spiegato gli assessori alle pari opportunità Samantha Baldo e alle politiche familiari Fabio Sclapari – Ottobre è il mese della prevenzione e ancora con maggiore convinzione aderiamo a questa campagna perché su questo tema non deve mai calare l’attenzione, è proprio da qui che occorre partire e sottoporsi a screening e controlli. Le visite di controllo sono importanti perché aiutano a diagnosticare in modo precoce alcune patologie (fra cui quella del tumore alla mammella) prevenendo lo sviluppo di eventuali malattie gravi che avrebbero importanti ricadute non solo da un punto di vista fisico, ma anche psicologico, famigliare e sociale".

Sensibilizzare alla prevenzione

"Come amministrazione comunale abbiamo deciso di patrocinare e promuovere questo evento perchè riteniamo di assoluta importanza, dal punto di vista sociale, sensibilizzare la cittadinanza al tema della prevenzione. Non dobbiamo sottovalutare come questi ultimi due anni di pandemia abbiamo cambiato le nostre abitudini, anche in termini di salute. Da una parte la situazione di emergenza ha costretto il sistema sanitario a rimandare tutte quelle prestazioni in un certo senso differibili, dall’altra la paura dei contagi ha visto allontanare molte persone dalle strutture sanitarie mettendo a dura prova proprio la prevenzione. È proprio in questo momento di ripresa interesse di tutti sostenere iniziative che riportino le persone a monitorare il proprio stato di salute e a prendersi cura di sé”. Le donne di età compresa tra i 35 ed i 49 anni che non hanno effettuato gli esami negli ultimi 12 mesi, potranno effettuare mammografie ed ecografie gratuite con consegna immediata del referto presso la clinica mobile situata in piazza Don Giussani.

I requisiti per partecipare

Avere un'età compresa tra i 35 ed i 49 anni al momento della prenotazione. Non aver effettuato mammografie negli ultimi 12 mesi. Non essere già inserita nei protocolli di screening del Ssn(anche per familiarità).

Come iscriversi

Per partecipare alla visita è sufficiente prenotarsi tramite la pagina dedicata, selezionando una fascia oraria. Il giorno dell’evento è necessario presentarsi 10 minuti prima del proprio appuntamento per l’accettazione, dove si dovrà compilare la relativa documentazione. Occorre portare con sé la propria tessera sanitaria ed eventuali referti delle visite precedenti. Una cinquantina i posti disponibili prenotabili qualche giorno prima dell'evento attraverso la sezione del sito https://www.welfarecare.org/prenota/. Per info info@welfarecare.org.