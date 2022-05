Controllo (gratis) della pelle con gli specialisti della Lilt

Si avvicina l'estate, ma prima di mettersi al sole meglio far controllare la pelle e soprattutto chiedere consigli agli specialisti per il modo più corretto e sano per esporsi al sole.

Maggio è per la Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) il mese dedicato alla prevenzione del melanoma, il più pericoloso tra i tumori che colpiscono la cute nonché uno dei più diffusi tra la popolazione giovanile. Cattiva esposizione ai raggi solari, età, familiarità e composizione della pelle sono solo alcuni tra i fattori di rischio di questa forma tumorale. Eppure, se presa in tempo, le probabilità di sopravvivenza sono alte: 85% nei maschi e 89% nelle femmine. Che si abbia la pelle chiara oppure olivastra, è bene quindi sottoporsi periodicamente a una visita si controllo.

Il truck della Lilt Milano Monza e Brianza organizza un tour di visite gratuite sul territorio. Sullo spazio Lilt Mobile gli specialisti effettueranno le visite e risponderanno ai dubbi delle persone. Il truck farà tappa: il 24 maggio a Cesano Maderno in piazza Esedra, il 25 maggio a Milano in via Eugenio Quarti nei pressi del civico 14, il 26 maggio a Carugate in via De Gaspari 12, il 27 maggio a Milano in via Felice Lope de Vega nei pressi del civico 35, e il 28 maggio a Rosate in viale della Rimembranza 34.

Il truck mobile sarà presente dalle 9 alle 13, e dalle 14 alle 18. Le visite sono gratuite, senza prenotazione e fino ad esaurimento posti disponibili. Per partecipare è sufficiente mettersi in fila a inizio turno e attenersi alle indicazioni dei volontari presenti.