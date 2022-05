La Villa Reale in "red", per festa della Croce Rossa

Due gesti per celebrare un'istituzione internazionale. Saranno la Villa Reale e il comune di Monza a ricordare nel fine settimana la ricorrenza della giornata mondiale dedicata alla Croce Rossa. Durante la mattinata di sabato 7 maggio la bandiera della Croce Rossa Italiana sarà esposta sul balcone della Sala del Consiglio che si affaccia su Piazza Carducci in occasione della giornata mondiale dell’organizzazione internazionale di soccorso.

La Ville Reale si colora di rosso

Domenica 8 invece la Villa Reale si tingerà di rosso, proprio per omaggiare il fondatore Henry Dunant. La Croce Rossa costituisce una realtà insostituibile sul territorio anche per l’importante attività in rete assicurata con le associazioni locali a beneficio dei più fragili. Si è distinta, in particolare, per l’enorme impegno durante l’emergenza Covid, per la campagna vaccinale e per l’accoglienza dei profughi ucraini, mentre ha proseguito le attività ordinarie di assistenza sanitaria e di cura.