"Emergenza finita, quando riapre lo sportello Asst?" protesta il sindaco

La pazienza è finita è non c'è più tempo da perdere per la riapertura dello sportello Asst a Meda. Ad alzare la voce è stato il primo cittadino, Luca Santambrogio, che attraverso i suoi canali social ha fatto sapere che nelle ultime ore si è mosso per velocizzare la procedura e riportare nella sua città un servizio indispensabile per i cittadini.

La politica scende in campo

"Ho sollecitato nuovamente i vertici di Asst Brianza affinché provvedano il prima possibile a riaprire al pubblico lo sportello che si occupa di scelta e revoca medico e pediatra, rilascio esenzioni e gestione pratiche - ha spiegato il sindaco Luca Santambrogio in un post che ha pubblicato martedì 26 aprile -. Non siamo più in fase emergenziale e non è più tollerabile che questo servizio non sia fornito ai cittadini medesi".

Novità attese per la prossima settimana

"L'Asst Brianza mi ha comunicato che questa settimana rivede l'organizzazione e che quindi ci si aspetta dei risultati concreti da settimana prossima - ha poi concluso Santambrogio -. Attendiamo speranzosi".