Tutti i comuni della Brianza dove farà tappa il camper di Salute donna

E' partita ufficialmente la campagna "ottobre in salute 2022" organizzata da Salute donna. Per tutto il mese sarà attivo il camper che girerà le città e i paesi della provincia per fare visite senologiche sul posto. "Come saprete ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e anche quest'anno Salute donna ha deciso di offrire visite gratuite in molte piazze della Lombardia, da lunedì 3 ottobre a sabato 29 ottobre" hanno spiegato dall'associazione.

Dove farà tappa il camper

Sarà necessario prenotare gli appuntamenti all'indirizzo mail info@salutedonnaonlus.it oppure è attivo il numero verde 800.223295.

Sabato 9 ottobre a Vimercate, in piazza Roma dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 (per info è attivo il numero di telefono 039.6081079 il mercoledì e il venerdì dalle 15 alle 18)

Mercoledì 12 ad Albiate, in via A. Grandi dalle 9 alle 18 (per info è attivol il numero di telefono 351.7169010)

Giovedì 20 a Barlassina, a Palazzo Rezzonico in via Cavour 3, dalle 9 alle 12 (per info è attivo il numero di telefono 380.6905837)

Giovedì 20 a Varedo, piazza del mercato via Rebuzzini, dalle 14,30 alle 18 (per info è attivo il numero di telefono 334.2051113)

Sabato 22 a Lentate sul Seveso, in piazza San Vito, dalle 9 alle 12,30 e dalle 14 alle 18 (per info è attivo il numero verde 800.223295)

Domenica 23 a Besana Brianza, in piazza della chiesa dalle 9 alle 18 (per info è attivo il numero di telefono 351.7169010)

Mercoledì 26 a Monza, in via San Fruttuoso, dalle 9 alle 13 (per infro è arrivo il numero di telefono 351.8817799)

Mercoledì 26 a Monza, a San Rocco in via D'Annunzio dalle 14 alle 18 (per infro è arrivo il numero di telefono 351.8817799)

Giovedì 27 a Monza, Arengario dalle 9 alle 18 (per infro è arrivo il numero di telefono 351.8817799)